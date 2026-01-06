Las croquetas más creativas de León no están en un restaurante gourmet, sino en un bar de toda la vida (según la Guía Repsol)

Las croquetas más creativas de León no están en un restaurante gourmet, sino en un bar de toda la vidaGetty Images

«Seguir tostando la harina como hacía mi madre». Ese es el secreto, según Carlos Mendoza, propietario de 'El Rebote', del éxito que ha colocado a este bar leonés en lo más alto del mapa croquetero nacional. Así lo recoge la prestigiosa Guía Repsol, que lo incluye entre sus ocho Soletes imprescindibles en materia de croquetas.

Situado en pleno corazón de León, 'El Rebote' se ha ganado su lugar no por una carta extensa ni por técnicas culinarias vanguardistas, sino por una fórmula simple y poderosa: respeto por la tradición, combinado con una creatividad sin complejos. Lo que empezó en 1992 con una humilde croqueta de atún ha acabado convirtiéndose en una producción de más de 1.500 croquetas semanales («en una semana mala») y hasta 5.000 en la noche del Jueves Santo, la fiesta más concurrida de la ciudad.

Sabores insólitos y éxito rotundo: por qué las croquetas de 'El Rebote' son únicas

La croqueta de jamón sigue siendo un clásico infalible, pero en 'El Rebote' los sabores van mucho más allá. «Jamón, morcilla, cecina y chorizo de León (que no picadillo), pero también bacon con queso cheddar, jalisco o pizza», enumera Carlos Mendoza con orgullo. Algunas creaciones no triunfaron (como la croqueta de fresas o de hamburguesa), pero las que perduran se han consolidado como verdaderas estrellas del tapeo leonés.

Este equilibrio entre innovación y respeto por el producto local ha hecho que 'El Rebote' no sea solo un bar de tapas más, sino una referencia para los amantes de la croqueta que buscan autenticidad sin renunciar al sabor. Mendoza no ha querido subirse al carro de las modas, pero sí ha sabido conectar con el gusto contemporáneo: «La costumbre de la elaboración contrasta con la innovación en los sabores», apunta la Guía Repsol.

León, capital croquetera por una noche

El bar se ha convertido en un punto de peregrinación croquetero, especialmente en fechas clave, cuando la ciudad entera se rinde ante el «frito rey» de la gastronomía española. Y es que pocas tapas despiertan tanto consenso como una buena croqueta, sobre todo cuando se fríe con memoria, como aquí.

