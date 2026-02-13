Ni de Rioja, ni de Ribera: el enólogo de Castilla y León que se cuela por tercer año entre los 100 mejores del mundo

José Manuel Rodríguez Aguado, natural de Fuentespreadas (Zamora), durante una cata en bodega. El enólogo ha sido incluido por tercer año consecutivo entre los 100 mejores del mundo según la publicación especializada The Drinks Business.@arinzano1055

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No hace falta haber nacido en Rioja ni dirigir una bodega en Ribera del Duero para estar en el radar internacional. A veces basta con hacer bien las cosas, una y otra vez, sin estridencias. Y eso es exactamente lo que ha logrado el zamorano José Manuel Rodríguez Aguado, natural de Fuentespreadas, que por tercer año consecutivo ha sido incluido entre los cien mejores enólogos del mundo por la publicación británica especializada The Drinks Business.

En un sector donde la competencia es feroz y el reconocimiento internacional no suele repetirse con facilidad, mantener esa posición durante tres años seguidos no es cuestión de azar. Es constancia, método y, sobre todo, una forma muy concreta de entender el vino.

Rodríguez Aguado es actualmente director técnico de la bodega Pago de Arínzano, en Navarra, una finca histórica con denominación propia donde la precisión técnica y el respeto al viñedo marcan el paso. Desde allí, lejos de focos innecesarios, ha ido construyendo una trayectoria sólida que ahora vuelve a recibir el respaldo de la crítica internacional.

Parte de los resultados obtenidos en los Global Wine Masters, competiciones internacionales en las que los vinos se someten a catas a ciegas. Los vinos son evaluados exclusivamente por expertos de primer nivel (Masters of Wine, Master Sommeliers y grandes compradores internacionales) que juzgan lo que hay en la copa, sin referencias de origen.

Esa es, precisamente, la clave. Cuando el origen desaparece y solo habla el vino, lo que se impone es el trabajo en el viñedo y la exactitud en bodega. Y ahí es donde Rodríguez Aguado ha demostrado una regularidad poco común.

Para Castilla y León, su presencia reiterada en esta clasificación internacional supone además un espaldarazo simbólico. Aunque actualmente desarrolla su labor en Navarra, su origen zamoranole convierte en el único enólogo vinculado a Castilla y León que ha logrado encadenar tres años seguidos en esta élite mundial.