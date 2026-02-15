Karlos Arguiñano desvela el doble uso del ajo que aporta una «chispa especial» al cabrito leonés

Karlos Arguiñano posa sonriente con su gesto característico de aprobación, símbolo de su estilo cercanoGetty Images

El cabrito al estilo de León que prepara Karlos Arguiñano no es una receta revolucionaria. No pretende serlo. Es cocina popular, de la que huele a domingo y a cazuela ancha. Pero hay un gesto que explica por qué su versión funciona especialmente bien: el macerado previo con ajo majado.

El macerado con ajo majado de Karlos Arguiñano en el cabrito leonés: la base invisible

El proceso arranca con algo tan simple como contundente: cuatro o cinco dientes de ajo majados en mortero, sal y el cabrito troceado. Nada más. Pero ese «nada más» es decisivo. El ajo majado libera sus aceites esenciales y se adhiere mejor a la carne que si lo picáramos sin más.

Se deja reposar una hora. Ese tiempo permite que el sabor no quede superficial. No se trata de disfrazar la carne, sino de acompañarla. Es la diferencia entre un guiso correcto y uno con carácter.

El doble uso del ajo de Karlos Arguiñano: la «chispa especial» que cambia el guiso

Lo interesante es que el ajo no aparece solo al principio. Tras dorar la carne y pochar la cebolla se reincorpora el cabrito, se añade vino blanco, laurel, orégano y agua. El guiso cuece y se integra.

Y cuando parece que todo está ya dicho, entra el segundo golpe de efecto: un nuevo majado de ajo con perejil que se incorpora en el tramo final. Es aquí donde Arguiñano habla de esa «chispa especial».

El ajo del principio se ha suavizado con la cocción. El del final conserva viveza, frescura, una nota punzante que despierta el conjunto.

El resultado es un guiso profundo pero no pesado, aromático sin resultar invasivo. El ajo no domina, acompaña en dos tiempos distintos.

Los pimientos asados en el cabrito leonés de Karlos Arguiñano: equilibrio necesario

Los pimientos se asan al horno con un chorrito de aceite y sal, se pelan con facilidad y se cortan en tiras. Después, se aliñan con un poco de ajo picado.

De nuevo el ajo. Pero ahora en versión ligera, casi decorativa. El pimiento aporta dulzor y un punto ahumado que equilibra la intensidad del cabrito.

El conjunto final es una cazuela de las que invitan a mojar pan sin complejos.