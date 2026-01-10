No necesitas olla exprés ni trucos raros: así hace Arguiñano la trucha escabechada de León que dura meses

Truchas frescas, base del escabeche leonés: un plato de tradición que se puede conservar durante meses con la técnica adecuada.Getty Images

La trucha escabechada forma parte del repertorio más genuino de la gastronomía leonesa y castellana. Una receta de río, de memoria rural, donde el sabor no está reñido con la sencillez ni con la conservación. Y aunque se prepara desde hace generaciones en cazuelas de barro y cocinas sin prisas, hoy sigue más vigente que nunca, también en los fogones de chefs mediáticos como Karlos Arguiñano, que la elabora en su programa en el canal de Youtube de Hogarmania con total naturalidad, sin necesidad de modernizarla ni disfrazarla.

El escabeche de toda la vida, sin trampa ni cartón

En su receta televisiva de trucha escabechada con puré de patata, Arguiñano no inventa nada, pero recuerda lo esencial: el equilibrio y la técnica. «Aquí vamos a poner aceite, el doble… que lo del vinagre», dice mientras mide sin prisas.

Para aromatizar, opta por lo básico: «Hojita de laurel, ocho dientes de ajo…», a los que golpea ligeramente para liberar su esencia, y añade: «Así, con la piel», reforzando esa idea de cocina honesta, sin florituras. A eso suma granos de pimienta, pimentón dulce («como una cucharada, no picante, dulce, dulce») y rodajas de zanahoria que cuecen suavemente en la mezcla.

El escabeche burbujea suavemente. «Las verduras, unos minutos…», indica. Es ahí donde la trucha se introduce, casi como si se sumergiera en un caldo protector. «Se va a hacer en un voleo», dice con media sonrisa. Y sí, el pescado apenas necesita cocción: el verdadero trabajo lo hará el reposo.

Una receta que aguanta el tiempo… y que puedes conservar en casa

Más allá del sabor, hay una promesa de duración. El escabeche bien hecho (cubriendo totalmente el pescado, con una buena proporción de vinagre, aceite y sal) puede conservarse durante semanas o incluso meses si se guarda en tarros de cristal esterilizados y cerrados al vacío. En su versión más tradicional, no necesita frigorífico; basta un lugar fresco y oscuro.

Y sí, puedes enlatarla tú en casa. Es tan sencillo como rellenar los botes aún calientes, cerrarlos bien, y hervirlos en baño maría durante al menos 40 minutos.

En esta receta, Arguiñano acompaña la trucha con un puré inesperado: patatas cocidas, aceitunas verdes, anchoas y lima. «¿Qué sería de nosotros sin las patatas?», dice con complicidad. Y remata: «Este puré es insuperable», mientras mezcla con aceite de oliva crudo y perejil.

La combinación funciona. La acidez del escabeche se equilibra con el dulzor del puré y los toques cítricos. Es un plato redondo que une la cocina tradicional con sabores actuales sin perder su alma original.