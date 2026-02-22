Mezcla espaguetis con cecina: el guiño de Karlos Arguiñano a León que convierte la pasta en un 10

El primer paso que marca la diferencia: cocer y escurrir bien los espaguetis antes de mezclarlos con la Cecina de León IGPGetty Images

En León, la cecina no necesita presentación. Es cultura gastronómica, tradición ganadera y orgullo provincial. Con el sello de la Indicación Geográfica Protegida, la Cecina de León representa un producto curado con tiempo, clima y saber hacer. Por eso, cuando un chef de referencia nacional decide incorporarla a un plato de pasta, el gesto tiene más lectura de la que parece.

El gesto con Cecina de León IGP que marca la diferencia

«Aquí vamos a pochar la cebolla, los espárragos verdes y el calabacín. Luego le añadiremos cecina y al final escalfaremos los huevos.» La secuencia es clara. Primero la base vegetal, después la cecina. No antes.

En un territorio donde la cecina se consume tradicionalmente en lonchas finas, casi desnuda, añadirla a un plato caliente puede parecer arriesgado. Pero la clave está en el tiempo. No se cocina en exceso, no se reseca. Se integra al final para aportar matiz ahumado, profundidad y ese punto ligeramente salino que equilibra la suavidad del calabacín y la cebolleta.

El propio cocinero insiste en la importancia del corte y del pochado: «Cortamos así y picamos bien picadito, porque luego esto prácticamente desaparece en la cazuela.» Y advierte: «No cocéis mucho, no pochéis mucho las verduras para que no se rompan luego.» La textura es fundamental para que la cecina no quede eclipsada.

El resultado es una mezcla que respeta el producto leonés sin disfrazarlo. La pasta actúa como soporte neutro; la cecina, como protagonista aromática.

El huevo escalfado que convierte la pasta con Cecina de León en un 10

El otro gran gesto técnico es el huevo. «Voy a aprovechar esta agua.» Y aclara: «¿Para qué? Para escalfar los huevos.» Una decisión práctica que añade coherencia al conjunto.

«Los huevos se escalfan de 3 a 4 minutos.» La clara cuaja, la yema permanece líquida. A continuación los coloca en el plato y al romper la yema sobre los espaguetis con cecina, la salsa se crea sola. «Esto con el huevito escalfado es que es un 10.»

La Cecina de León IGP no es solo tabla y aperitivo; puede dialogar con la pasta, con la cocina diaria y con nuevas generaciones que buscan sabor sin complicaciones.