LA MEJOR PIZZA DE ESPAÑA: LA DIÁVOLA LEONESA
El mejor ingrediente para una pizza casera es este aperitivo tradicional leonés (de supermercado)
Estos hermanos napolitanos han convertido este producto local en un éxito, y comparten su secreto para preparar la que se ha alzado como Mejor Pizza de España en casa
Cualquier momento y día de la semana es bueno para regalarse una pizza. Tanto si eres amante de la cocina italiana como si no, este plato es tan sencillo como irrenunciable y, sobre todo, lleno de posibilidades (tantas como caben en cada paladar). Esto es precisamente lo que pensaron los hermanos Riccardo y Vittorio Figuratto nada más abrir su primer local en 2017. Querían homenajear a su país de adopción, pero también unir los sabores patrios con las recetas más icónicas de su esencia napolitana.
"Decidimos reinterpretar un clásico italiano: la pizza diávola, sustituyendo su ingrediente tradicional por uno de los productos más representativos de la gastronomía española", recuerda el tándem detrás de la marca Fratelli Figuratto. "Desde el principio tuvimos claro que el protagonista debía ser el producto, por lo que buscamos un chorizo artesanal de gran calidad, capaz de aportar carácter y equilibrio a la receta".
Y así es como el chorizo de León ha pasado a ser un secreto a voces dentro de su esencia y su carta.
Con motivo del Día Internacional de la Pizza, el pasado 5 de abril, hablamos con estos hermanos sobre el secreto de su éxito: esta Diávola de León, que les ha granjeado el título de la Mejor Pizza de España y el premio global Pizza of the Year 2021 otorgado por la guía italiana 50 Top Pizza. "Hoy en día sigue siendo una de las favoritas de nuestros clientes y nuestra segunda pizza más vendida", conceden.
A continuación, todos los detalles para poder replicarla con éxito en casa.
lo que se necesita
- Masa de 700gr para 1 bandeja 30cm x 40cm:
● 280 gr de agua fría
● 410 gr de harina de fuerza
● 5 gr de levadura fresca
● 10grdesal
- Resto de ingredientes:
● 300 gr salsa de tomate fresco
● 200 gr de mozzarella fresca
● 120 gr de chorizo de León en lonchas finas
● 50 g de aceitunas negras estilo Kalamata
● Parmigiano Reggiano en trozo grande
● Albahaca fresca
● Aceite de oliva EVO
CÓMO SE HACE
Preparación de la masa
Ponemos el agua en un bol y disolvemos la levadura con las manos. Añadimos toda la harina poco a poco, incorporando la sal mientras amasamos a mano, y terminamos el amasado en la encimera, ligeramente enharinada. Amasamos durante al menos 15 minutos. Dejamos reposar la masa en la encimera durante 30 minutos, cubierta con un trapo húmedo. Volvemos a amasar ligeramente y repetimos este proceso 3 veces, hasta que la masa esté lisa y homogénea.
Después, colocamos la masa en un bol (ligeramente untado con aceite), la cubrimos con film transparente y la dejamos reposar en la nevera durante 24 horas. "No os preocupéis si la masa no queda completamente lisa; una vez en la nevera, terminará de alisarse", apuntan.
Después, la sacamos y dejamos a temperatura ambiente durante 6 horas antes de preparar la pizza.
Mientras, precalentamos el horno a su máxima temperatura.
Preparación de la pizza
Colocamos la masa sobre la encimera espolvoreada con sémola de maíz y la extendemos delicadamente, presionando con las yemas de los dedos. La pasamos a una bandeja de horno ligeramente engrasada y añadimos el tomate y el chorizo (picante). Horneamos en la parte baja del horno, en contacto con la base. "Introducid la pizza en el horno únicamente cuando haya alcanzado su máxima temperatura", advierten desde Fratelli Figuratto. "Para un mejor resultado, colocad la bandeja en la parte inferior del horno, de modo que reciba más calor desde abajo".
Tras unos 15–20 minutos, la base debería estar dorada. En ese momento, sacamos la pizza, añadimos la mozzarella, las aceitunas y un chorrito de aceite de oliva, y volvemos a hornear en la parte alta del horno durante unos 4 minutos más.
Ahora sí, sacamos la pizza del horno y la colocamos sobre una rejilla (puede ser la del horno) para que pierda humedad.
Para finalizar, el toque clave nos lo da un pelapatatas, con el que añadimos unas láminas de Parmigiano Reggiano y terminamos con abundante albahaca fresca.