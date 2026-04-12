La receta tradicional de la matanza de León que puedes preparar en casa fácilmente sin complicarte la vida

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El picadillo de León es uno de esos sabores que no necesitan presentación en el norte de España. Forma parte de la memoria gastronómica, de las cocinas familiares y, sobre todo, de la tradición de la matanza. Lo que muchos no saben es que esta receta, profundamente ligada a la cultura leonesa, se puede hacer en casa en apenas unos minutos con resultados sorprendentes. Así lo demuestra el creador de contenido @cocinaconjose videorecetas, que recupera esta elaboración con un enfoque práctico, económico y fiel al origen.

Hablar de picadillo es hablar de León. Este plato no es solo carne adobada: es la antesala del chorizo, la prueba del sabor, el momento en el que se decide si la matanza ha salido bien. Durante generaciones, las familias leonesas han preparado esta mezcla de carne de cerdo, ajo y pimentón como parte esencial de su cultura culinaria.

A diferencia de otras versiones similares como la zorza gallega, en León el picadillo tiene un carácter más doméstico. Se consume recién hecho, muchas veces frito y acompañado de pan, huevos o patatas, convirtiéndose en un plato contundente, sabroso y profundamente arraigado.

Como explica el propio autor de la receta, «es algo que hacíamos en casa cuando preparábamos chorizos y picadillo», una frase que resume perfectamente su origen humilde y familiar.

El picadillo de León paso a paso: la receta que puedes hacer en casa

La receta que propone destaca por su sencillez y por respetar la esencia tradicional. No hace falta maquinaria complicada ni técnicas avanzadas, solo buenos ingredientes y seguir el proceso con precisión.

Se parte de una mezcla de carne de cerdo, combinando mitad de aguja y mitad de jamón, buscando el equilibrio perfecto entre magro y grasa. Este detalle es clave para conseguir un picadillo jugoso pero no excesivamente graso.

El adobo es donde está el alma del plato. Por cada kilo de carne, se añaden 13 gramos de sal, 18 gramos de ajo bien picado, 24 gramos de pimentón dulce y 7 gramos de pimentón picante, ajustando este último al gusto. La mezcla se amasa durante unos minutos hasta que adquiere un color uniforme, señal de que los ingredientes se han integrado correctamente.

Tras este paso, el picadillo debe reposar durante 24 horas en frío. Este tiempo no es opcional: es lo que permite que la carne absorba todos los aromas y sabores del adobo. Después, se vuelve a amasar brevemente y ya está listo para cocinar o conservar.

El propio creador lo resume con claridad: «lo hacemos en muy poco tiempo y con muy poco trabajo», reivindicando una cocina práctica sin perder autenticidad.

Esta receta permite ahorrar dinero al comprar la carne directamente, controlar los ingredientes y, además, preparar grandes cantidades para congelar y consumir durante semanas.