La mejor fabada del mundo se hace en Gijón

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

La sidrería Río Astur, situada en Gijón, se ha alzado este martes con el título de 'La Mejor Fabada del Mundo', concurso gastronómico que este año llega a su decimosexta edición.

En segundo lugar ha quedado El Rincón de Adi, en Oviedo, y en tercero, La Sauceda, en Buelles, concejo de Peñamellera Baja, que ganó el concurso en 2019.

La sidrería Río Astur, situada en Gijón, se ha alzado este martes con el título de 'La Mejor Fabada del Mundo'.PACO PAREDES

En la final de este concurso, organizado por la empresa de eventos gastronómicos Gustatio junto con el Ayuntamiento de Villaviciosa, han participado veintitrés restaurantes, veinte de ellos asturianos y otros tres de Águilas (Murcia), Granada y Madrid.

El jurado, que ha estado integrado entre otras personas por los cocineros Esther Manzano, Pedro Morán, Isaac Loya, José Antonio Campoviejo, Luis Alberto Martínez y Gregorio García, ha tenido en cuenta en sus valoraciones aspectos como el sabor, el aroma, la calidad de la faba, el compango (el acompañamiento de chorizo, morcilla y tocino) o la estética.

Según los organizadores, los finalistas fueron seleccionados por un "jurado misterioso" que fue visitando los distintos establecimientos repartidos por todo el país que se presentaron a concurso.