El cortador de jamón que estuvo en la boda de los Reyes llega a un pueblo de León con solo 16 habitantes

El maestro cortador de jamón ha participado en citas internacionales y eventos vinculados a personalidades de primer nivel.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Del banquete de la Casa Real a un municipio de menos de 20 vecinos. Florencio Sanchidrián, una de las figuras más reconocidas del jamón ibérico a nivel internacional, participará el próximo 13 de junio en San Facundo(León), una localidad berciana que ha encontrado en la cultura y la gastronomía una fórmula para recuperar visibilidad frente al reto de la despoblación.

El experto abulense participará el próximo 13 de junio en el VII Encuentro Gastronómico y Cultural de la Trucha, un evento que cada año gana notoriedad en El Bierzo y que en esta edición busca reforzar su proyección con la presencia de uno de los nombres más conocidos del sector gastronómico español.

San Facundo ha ido ganando visibilidad como destino vinculado al turismo rural gracias a su entorno natural y a su apuesta cultural.Getty Images

Florencio Sanchidrián y San Facundo: el encuentro gastronómico que pone a León en el mapa

Hablar de Florencio Sanchidrián es hacerlo de una figura asociada a grandes escenarios internacionales. Su trayectoria le ha llevado a participar en celebraciones institucionales, recepciones privadas y encuentros de alto nivel donde el jamón ibérico ha sido protagonista. Entre los episodios más conocidos de su carrera figura su presencia en el banquete de boda de los Reyes de España, además de exhibiciones gastronómicas ante personalidades internacionales como Barack Obama, George Bush, Richard Gere, Robert De Niro, Al Pacino o Rafa Nadal.

Ahora, ese recorrido internacional hace parada en San Facundo, una localidad que ha logrado reinventarse después de años marcados por el riesgo de desaparición. El pueblo, que hoy forma parte de la red de Pueblos Mágicos de España, ha apostado por convertir la tradición, la sostenibilidad y la actividad cultural en herramientas para revitalizar el territorio.

El entorno natural de San Facundo, en Torre del Bierzo, donde el agua y el paisaje se convierten en eje del proyecto para impulsar turismo sostenible y frenar la despoblación.DL

La presencia del maestro cortador de jamón se interpreta en el municipio como un respaldo al trabajo realizado durante décadas para devolver visibilidad a una población rural de tamaño muy reducido, pero con una intensa agenda de iniciativas.

San Facundo y Florencio Sanchidrián: gastronomía para combatir la despoblación en León

Más allá de la exhibición gastronómica, la cita tiene también un fuerte componente simbólico. El Encuentro Gastronómico y Cultural de la Trucha se ha consolidado como uno de los eventos más representativos del entorno berciano, combinando gastronomía, bienestar, música y promoción del territorio.

La programación arrancará días antes con una semana cultural que incluirá presentaciones literarias, encuentros divulgativos sobre salud y alimentación, además de experiencias gastronómicas centradas en productos del Bierzo y vinos de la zona.

El gran acto llegará el 13 de junio, jornada en la que San Facundo reunirá a vecinos, visitantes y representantes institucionales alrededor de un programa que tendrá como protagonista a la cocina local y a las tradiciones vinculadas al territorio. La organización también prevé la asistencia de representantes internacionales, reforzando el carácter abierto y cultural del encuentro.

Florencio Sanchidrián, referente internacional del jamón ibérico, participará en el encuentro gastronómico de San Facundo.Getty Images

La llegada de Sanchidrián supone, además, un impulso mediático para un pueblo que ha convertido su singularidad en una oportunidad. Con menos de 20 habitantes censados, San Facundo representa uno de esos ejemplos poco frecuentes de recuperación rural que buscan frenar la despoblación a través de iniciativas vinculadas al patrimonio natural, la cultura y la gastronomía.