Con tinta y papel

E l teclado tiene muchas, muchísimas ventajas, naturalmente. Lo que parecía imposible no hace tanto ha dejado de serlo. El teclado con todas sus variantes ha entrado de forma progresiva y no tan silenciosa, en nuestras vidas hasta formar para de ella de forma sistemática. El teclado que nos permite una mayor capacidad de información y otra forma distinta de relación escrita rompe, sin duda, líneas que, en este sentido, han marcado pautas de generaciones y generaciones. La rotura digital forma ya parte de la evolución y como tal es, sin duda, positiva, enriquecedora.

La digitalización de las aulas, sin embargo, empieza a preocupar, no sé hasta qué límites, a los especialistas, por el abandono, según dicen, de la caligrafía tradicional. Parece que los niños solo lo hacen cuando escriben a los Reyes Magos o a Papá Noel o a cualquier nuevo personaje que se tercie siempre que vengan con las alforjas llenas. Es un decir, naturalmente. Que el asunto parece solo ir de regalos, matiz definitivo que aprovecha el comercio incluso para que el nombre o nombres de los destinatarios de las cartas venga ya impreso, aunque sea con letra de imitación. El consumo no parece tener límites por parte de la oferta, que suele casi siempre adelantarse a los acontecimientos. O, si no, los inventa. Y reivindicar el consumo como norma de vida: quien no consume no existe parece slogan adoptado sin límites y con marchamo para cualquier ámbito.

Las consecuencias de las carencias o de las limitaciones se estiran sin fronteras por parte de quienes las señalan. El asunto daría mucho de sí, y seguro que el debate, como tantos otros actuales sobre el tema educativo -ahí está el asunto del móvil o del Informe PISA , con todas sus aguas llevadas al molino propio- está o estará pronto sobre la mesa. Y es que estos especialistas referidos vuelven a analizar las ventajas, el enriquecimiento que supone la escritura a mano. Entre las ventajas, y señalando con claridad que este ejercicio no es incompatible con las nuevas tecnologías, anotan el enriquecimiento que supone para la memoria, la fortaleza del aprendizaje de la lectura, la influencia positiva en el sistema psicomotor y la capacidad que supone para favorecer la esquematización. Se añaden algunos otros como propuesta para la reflexión.

Queda en pie el asunto.