Creado: Actualizado:

Alboroto de escándalo en la huerta. La político francesa Ségolène Royal (Segolán Guayal suena a gran casino) se metió en el surco hortelano para ir dando patadas a las tomateras españolas arrumbándoles su estaribel trepador y sentenciando después que nuestro tomate bio es incomible, que no sabe a nada (¡noticia fresca!: se vende hielo). ¿Y el suyo?... ¿es que acaso algún tomate sabe hoy a algo?...

Aquí no se le disculpa el torpedo amigo a la Segolán (nacida en Dakar, Senegal), aun sabiendo que la lenguaraz está pescando en el río revuelto de la agricultura francesa echada a la carretera para echar la culpa al vecino pañol y su vino a la calzada. Y aún menos puede disculparla este Gobierno, que esa señora es socialista, varias veces ministra y candidata a la presidencia francesa que le ganó Sarkozy. ¡Ten hermanas para esto!... Zapatero, amigo Papes, ¡dile algo!, fue tu admiradora confesa y hasta te metió en el mitin de cierre de campaña cuando quiso ser la Mitterrand de pelo en pecho; dile que se calme y deje de anzuelar con hortaliza, que pez listo tomate no come, no pica... o dale con la badila en los nudillos por su pertinaz tirria a lo español, ¡qué tía!... ¡y no hay tu tía!, no se apea de la burra y se excita aún más si Sánchez le replica: ¡el tomate español es imbatible!... ¿imbatible?... ¡incomible!, insiste ella.

Normal que aquí se montara todo un tomate de toma tomatá y daca tomatina, ¡tómatelo amb tumaca!... y copla vieja le cantamos: No me mates con tomate, mátame con bacalao, que el tomate está muy soso y a mí me gusta salao. Aunque ¡sed sinceros!, tampoco aquí nos sabe a tomate eso que comemos, variedades rediseñadas y recolectadas sin madurar para mantener el tipo en viajes eternos, cámaras... y 15 días en el súper. El tomate que hace 50 años cultivaba Tasio en Mansilla lo cogía rojo de la mata, el sol le había besado hasta encenderlo... y sabía. Duraba menos, no tenía que andar tanto; y vaya si sabía. Pero a esa agricultura cercana la mató la agroindustria que hoy tiene presos al huertano español, al francés, al marroquí, al chileno, al italiano...