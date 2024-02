El último trago en el Reino de León

Creado: Actualizado:

P uede que no haya más. El derby del Manzanal, de la ciudad de Ponferrada que saluda al pueblo de León, se quedará para vestir santos, no más de una cita del calendario entre vecinos, como cuando venía el Lugo de Cacharrón a repasar las costuras del barrizal del Amilivia, o el Endesa As Pontes de Javi Delgado a agotar la paciencia de la parroquia cazurra, que le ponía cirios a Narciso. No deja de ser una ironía para colmar este tiempo ordinario de liturgia y salmos responsoriales del putaleón y putabierzo, que el último telón se vaya a subir mientras Galicia vota. Galiza, perdón, que ay, como salga ese tejemaneje que tritura la prensa del régimen, del que no hablan de gustirrinín en radio moscova ni en el pravda edición Moncloa, y le levanten a Rueda San Lázaro igual que le birló Biden a Trump el pañuelo con el gato de los sobres del envío postal. Ay, que se viene la quinta provincia para romper el repertorio que aprendimos de carrerilla mientras el mapa político de España que tapaba las primeras grietas de la escuela se contagió de los caprichos de Martín Villa. La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y Ponferrada, amparados en el último deseo territorial del Bloque en el parlamento gallego, que en 2021 pararon los guardianes de este sistema caro que financia la Unión Europea, en nombre de la estabilidad. Ay, como gane Pontón, como ganó Pedro el Icono «en xullo, e que freou a mentira de Feijóo que volve aparecer no escenario electoral agora ...» le dijo Besteiro a los de Burela; Besteiro, que no descarta ser monaguillo. Quién verá las carrerinas en el PSOE leonés, a justificar que no se puede negar el derecho de los pueblos a decidir. Igual, mientras la Deportiva Ponferradina mete goles en el Reino de León, Pontón acumula los votos que le faltan para que el PP baje del 45%, la participación supere el 65% y, ya, al gatín de los sobres del departamento de la ingeniería de números pares del muro de Berlín le pondrán el balón a huevo para rematar la faena. Ay, como salga esta cuenta calculada por la máquina electoral de la alerta antifascista, se calientan el fociño. En el goberno ceibe de Ponferrada está el partido que empujó la moción de 2021 que el Bloque llevó a Compostela. Seguro que el PSOE ya no vota en contra.