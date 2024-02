Creado: Actualizado:

A sí tituló Dámaso Alonso un conocido poema que, en realidad, era una sátira a la invasión de las siglas, acrónimos y anglicismos de todo tipo que plagaban, y siguen haciéndolo, nuestro lenguaje cotidiano. En él aparecen algunas de las más conocidas en la época en que fue escrito. Si en aquel tiempo comenzaron a proliferar los diccionarios de acrónimos, con referencia incluso a campos específicos, hoy sería interminable, por no decir imposible, someter todos los registros, tan cambiantes y emergentes, a una publicación global y coherente.

Como tantas otras cosas, el Informe Pisa (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes/Programme for International Student Assessment) entra en la escena política no como búsqueda de soluciones, sino como arma arrojadiza, lo que pone de manifiesto la falta de interés real. Cuando se sustituye el principio de objetividad por el de intereses, algo no funciona y, por tanto, es difícil que la cadena lleve a buen fin. Es muy peligrosa la actitud de quienes quieren rentabilizar todo políticamente de forma tangencial, sin entrar en el meollo de la cuestión. Parches, ocurrencias y argumentarios no pueden curar la herida, además distinta -injusta, a mi juicio- según los territorios. Si además los curanderos se pasan la pelota, no se descarta la infección.

El Informe Pisa ha suscitado diversas lecturas, según esos intereses, naturalmente. Les ruego que lo lean bien, por favor. Los resultados no son buenos, en algunos casos menos malos, aunque alguien quiera disfrazarlos de excelencia en el conjunto, fragmentado por esos estériles nacionalismos trasnochados, incluso más vinculados a los supuestos políticos que a los territorios. Hasta se ha comentado el tremendo disparate de crear bloques educativos, caso de la EvAU o EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), coincidiendo con bloques políticos con mando en plaza en distintas comunidades. Parece que la lógica del interés general exige una prueba única en que los alumnos jueguen con las mismas ventajas y desventajas. Creo que se llama igualdad de oportunidades. ¿Se imaginan que los estudiantes españoles accedan a la Universidad habiendo superado la EBAU·PP, la EvAU·PSOE, la EBAU·PNV, la EvAU·BNG, la EBAU·ERC, la EvAU·JxCat, la EBAU·SMR, la EvAU·EHBildu,…?

Este país tiene demasiadas torresdebabel, demasiadas invasiones y ceremonias de la confusión. No edifiquen más. Es una forma de desviarse de lo más importante.