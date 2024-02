Viene la guerra

Publicado por CORNADA DE LOBO GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

C onfiamos en que las guerras son algo local... y lejano. ¿Dónde hay rebelión pacifista hoy o ecos de aquel antibelicismo contra el horror de Vietnam, la guerra fría o lo nuclear?... ¡lo nuclear!, energía que vuelve; y con las armas atómicas que hoy Macron y líderes europeos exigen fabricar ya o Europa se irá al carajo moscovita. Hay que armarse, dice hasta la Calviño del BCI. ¡Invertid en industria bélica!, anima la lengua cínica de Sócrates, las fábricas de armas se dispararán -nunca mejor dicho- en todas las bolsas. ¿Cuánto arsenal consumió ya la zarracina ucraniana en dos años?, ¿cuánto material está quemando en su furia genocida Israel?, ¿y el polvorín del Yemen o Nagorno Karabaj?... ¡más madera, más bombas!, los cañones andan mudos y no acabamos de resolver. Ahora, además, se ensayan nuevas armas y la última novedad ya no está sólo en los drones y la robótica, sino en los «drones» marítimos, barquitas sin tripular directas contra buques, puertos o ciudades.

Todo huele a III Guerra Mundial . A ella vamos a paso ligero. Lo advertía el otro día Martin Scorsese... y lo piensan todos, pronóstico fácil viendo lo que ya se ve. Y aguarda a que Irán, Corea o China se pidan su parte en el combo del mamporro asolador; ellos sí que juegan con cositas de destrucción masiva. Así que crece el cabreo mundial. Deprisa, deprisa. Y por ende, sobra gente, mucha gente. Las migraciones se multiplican y crecerán conforme el clima expulse de tierras yermas y el mar vaya comiendo orillas. Sin comida pa todos, vienen patadas. El comercio global se verá tan afectado, que el encarecimiento de las cosas hará inútil mantener la velocidad de este tren en el que vamos ciegos y mudos sin poder -ni querer- ver el panorama que atraviesa. Dice el profeta que volverán al mundo economías de guerra y que en muchas cenas se verá la dieta de nuestros abuelos: mondas de patata, tortilla sin huevo, achicoria, sucedáneos, pan negro... Parece que el mundo no aprendió de ninguna de las guerras pasadas. Odios viejos o revanchas son hoy el geo-guión que reordenará el mundo. Pinta fea la cosa.