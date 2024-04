Hasta el final

Creado: Actualizado:

Uno hizo la mili hace ya mucho. Pese a ello, aún se me puede hacer picar con viejos trucos del tipo: «¡Mira, Aguirre, una vaca volando…!». Y voy y miro. Sin embargo, hay otros para los que se me ha pasado el arroz de las credulidades; por ejemplo, para los nacionalismos, incluidos los de rayano de escalera. Desde hace mucho, me guio por el franciscano «hermano sol, hermana luna». Aquí es donde mi lectora sarcástica salta: «Pues Caín y Abel eran hermanos». Lo sé. Una pena. A mí el reventón de las actividades programadas por la Junta de Castilla y León, por el día de la comunidad, me ha entristecido. Por mi propia y querida tierra, sobre todo. Mal camino ese de boicotear un acto festivo con el que no estás de acuerdo. En fin, no quiero decir que todo me parezca bien en el actual sistema autonómico, pero si me fastidia el lejano «América para los americanos», ¿por qué no me va a chirriar lo de León para los leoneses? A mí me encanta saber que tengo un lector en las lejanas islas Kari-Kari, que hoy leerá esto. «Seguro que ha marchado de León por culpa de la Junta», dirá mi lector segregacionista. Bueno, se fue porque se enamoró de una de allí. Lo mismo la hubiese seguido a Valladolid o a Soconusco.

Gracias a internet, podemos estar en varios sitios a la vez. Todos somos un poco más universales. Cómo disfruté escuchando desde mi salón a Luis Gómez Canseco disertar en la RAE, sobre el Quijote de Avellaneda. Don Luis es de raíces omañesas y muy del Real Madrid, por ese orden. Concluyó socarrón: «Dios bendiga a Cervantes, por el Quijote». Seguidamente añadió en un ejemplo de bonhomía salomónica: «Pero también a Avellaneda, gracias a su apócrifo el Quijote de 1615 fue mucho mejor». Transmitió rigor y alegría. Comparó al odioso apocrofista con los hermanos Mala Sombra, «más malos que la quina, pero simpáticos», arrancando con ello las risas del auditorio, incluida las del retrato falso de Cervantes, que presidia la sesión.

Creo que hay mucho aún por lo que luchar, en todos los ámbitos. Pero conmigo que no cuenten para hacer una sociedad más crispada de lo que ya es. Si soy vencido en mi anhelo de bonhomía, hay bastantes probabilidades de que así sea, dígase de mí que lo intenté hasta el final.