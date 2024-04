Los testigos del PSOE

Creado: Actualizado:

En TikTok un tipo hace un vídeo imitando los reportajes de ‘Callejeros’ y programas semejantes. Él nos cuenta la celebración del cumpleaños del hijo de la Cuerpo Garrafa en las 3.000 viviendas. Juan Carlos Ortega, ese genio de la radio, también hace parodias (solo hay que recordar el programa que hizo de los Premios Velázquez, que, claro, eran una chufla de los Goya). Las intervenciones en el comité federal del PSOE, con lo que tienen encima estas pobres personas, ya es una parodia. Oscar Puente: «Dejen de enfangar, de emponzoñar la vida pública». María Jesús Montero: «Vamos a defenderte a ti, presidente, en cada plaza pública, en cada comercio, en cada parque. Estamos conjurados contra el odio y su principal arma: la desinformación». Y yo ya los veo viniendo como los testigos de Jehová. No pienso salir en todo el fin de semana. Ni abrir para no tenerles que decir que no me vengan con Dios. Mañana que sea lo que Él quiera.