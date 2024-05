Consejo General del Poder Periodístico

Creado: Actualizado:

Y a han oído hablar al presidente resucitado y a los apóstoles que predican su palabra: la Democracia y la verdad están en peligro. Sí, el hombre de los cambios de opinión, el ‘resiliente’ maestro del manual de supervivencia (que por resistir resiste a su propia hemeroteca), cree que las mentiras han llegado demasiado lejos y que ya es hora de hacer algo. Y sus adeptos, algunos periodistas incluidos, replican su mensaje más convencidos que el propio Sánchez.

Que los políticos españoles se insulten entre ellos o se acusen de quién es más corrupto ya era algo a lo que nos habíamos acostumbrado. Pero hemos vuelto a la discusión de hace un año, esa en la que unos y otros se acusaban de estar llevando a cabo un golpe de Estado. Era el debate por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Muchos periodistas aceptaron ese marco y señalaron las prácticas «golpistas» de los adversarios de su línea editorial. No fueron tantos los que señalaban el disparate de que los políticos eligieran la cúpula del poder judicial. Aceptaban, así, que los gobernantes, que son los que tienen que ser fiscalizados, eligieran a quienes les tenían que juzgar en caso de supuesto delito; porque si algo nos han demostrado los gobernantes es que no delinquen, ¿no? Lo que no vieron venir los periodistas que aceptaban esta intromisión es que ellos serían los siguientes.

En realidad, aquí da igual la separación de poderes si los reúnen los tuyos y, por el contrario, es una amenaza si los acaparan los adversarios, supongo. Los poderes emanan del pueblo, por lo que hay que dárselos todos a la incorrupta clase política si es la tuya. Lo llamativo es que son muchos los periodistas que, en nombre de la verdad, quieren someter a su propio gremio. Parece ser que hasta ahora los políticos estaban condenados a la manipulación y a la mentira. No podían, por ejemplo, denunciar a los medios en caso de falsedad. Y si un juez con un criterio ideológicamente sesgado les condenaba injustamente no podían recurrir. No: como algunos insinúan, algo hay que cambiar en la ley.

¿Por qué no que crear un Consejo General del Poder Periodístico (CGPP) que monopolice la verdad y que sea elegido por los políticos, nada sospechosos de mentir? No es raro que un político proponga algo así, es preocupante que lo hagan algunos periodistas. Puede que los gobernantes elijan a estos últimos para presidir el nuevo CGPP.