La aportación de Puente esta legislatura

Morder antes de que te muerdan. Esa es la visión del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre las redes sociales y, concretamente, sobre sus exabruptos. Los ha defendido porque, dice, «en las redes se juega duro y, si no lo haces, pasas desapercibido y eres irrelevante». «A estas alturas de la vida no voy a cambiar. Si siendo como soy estoy donde estoy, tan mal no me ha ido: he sido alcalde de Valladolid y os aseguro que podría haber sido ministro antes. Si no me ha ido tan mal, para qué cambiar». Lo ramplón es hoy el denominador común de la oratoria de nuestros políticos. Según Puente, en las redes hay que ser un poco primitivos y brutos. Vale, pero habrá quien eche de menos el arte y la pasión por el discurso y la ironía refinados.