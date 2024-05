Publicado por CORNADA DE LOBO GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

C ontinúa aquí la carta que un toro bravo -va a cumplir dos años y se llama Burlero- me mandó desde su cuna salmantina para remitírsela al ministro de Cultura. En ella habla de su destino y suerte como raza de lidia que permite mantener en España el ecosistema de dehesas. Le cuenta ahí Burlero:

Vivo en paisaje a proteger por primigenio y natural. Tardo tres días en recorrer los lindes de la dehesa que, como sistema forestal, es reserva de la biosfera. Ando libre a donde me llama el pasto sin estrés ni apremios, aquí no hay lobos, carreteras, ni sustos. Mi campeo es el de mi origen salvaje, no soy raza de establo. Me siento privilegiado al compararme con bueyes de carne en cebadero, con las tristes vacas de leche o las mascotas de usted tan protegidas y presas con correa en pisos y ciudades hostiles. De mis cuidados, lo mismo que de mis finales, vive muchísima gente que sin duda tendrá un recuerdo para su madre si triunfara algún día su plan doctrinal de ver extinguida la tauromaquia. Y sepa que mis noches al raso son de enamoriscao, bebo lunas en el espejo del pilón y como flores si veo a las novillas invitando a trotecillo. Pasto al día lo que quiero y, señor ministro, según su credo nutricional, ecologista y político, soy un vegano ejemplar, respéteme. Soy, en fin, como usted se sueña a sí, libre y dichoso en naturaleza viva y cuidada. Y conociendo cual será mi final -y puede que también el del torero-, permítame calificarlo como justo o como «justas» con una muerte honrosa que pagaré bien a gusto por todos estos años de vera felicidad campestre. De no ser de lidia, jamás viviría así. Y si mi morir lo firma un artista al son de un pasodoble y no un matarife cachetero, ¿hay mayor lujo y honor?... Créame, un toro no siente esa tortura que imagina y denuncia; usted no es yo, no quiera ser también toro o hacerse por decreto mi portavoz. Extíngame y matará algo de sí mismo, señor ministro, si es que en algo se reconoce, respeta o participa del gran patrimonio nacional, secular y único, señas identitarias por demás . Y ya que va usted de izquierdas, no me mande al paro o al matadero, cacho cabrón, no recrezca más la ignominia .