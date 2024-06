Publicado por CORNADA DE LOBO GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

P or aclararte de una vez, ¿qué diferencia ves exactamente entre una derecha de serrucho y una extrema derecha de motosierra?, ¿cómo las distingues?, ¿eres siempre sólo de una de ellas o eres de la otra a veces?... Los populares europeos (ahí va Feijóo de cabeza tras Von der Leyen) no le harán ascos a aliarse con la extremada Meloni (en italiano, melones, no ofenderse), trabando intereses con puentes de plata para el oro y grilletes de fierro para el cobre migrante. ¿Se extraña la izquierda de que las derechas se ajunten? Derecha y derechaza. Ocurre que unos no se atreven a decir lo que los otros vocean, pero en la intimidad es otra cosa, ahí Milei encanta a los modositos con su furia deslenguada. Además, siempre son más las coincidencias que las divergencias, «es la empanada mental que tiene Feijóo», dijo la ministra Ribera. Di tú que todo se reduce a tener alguna o ninguna vergüenza. ¿Pasa eso mismo en la izquierda? Ajuntarse también se da entre siglas de rojo desleído y rojazo subido, pero les dura poco por lo común y sin sumar . Es gente leída que tiende a discutirlo todo y a distinguirse en corrala propia con sus siglas, sus listas y su tesorero.

Pero esta vez vienen las derechas en avalancha. Las alarmas en Europa se encienden, suenan sirenas que anuncian bombardeo ultraconservador, xenófobo y harto de democracias líquidas que ellos dan por liquidables. Y les votará obrerío y juventud cayetana o bronca, los nuevos caladeros. Hitler no habría sido tal sin aquellas clases obreras, pobres y animadas a poder comprarse un Volks(pueblo)Wagen(coche), el escarabajo con que la humillada nación se vio rodar reencarnada en clase media. ¿Y qué coche (o qué moto) nos están vendiendo ahora en Europa Le Pen, Meloni, Orban... o Abascal y Feijóo al alimón?, ¿qué promesas de rearme moral y nacional les hace pescar votantes cabreados en unas elecciones europeas que son la tontuela maría de nuestras asignaturas democráticas? (a su examen no se presenta la mitad del censo convencida de que a ella le importan poco... y demasiado a unos pocos).