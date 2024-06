Publicado por CORNADA DE LOBO GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

Maravilla que el francés que vota a Le Pen y a derechas de furia xenófoba no abra la boca viendo que entre los veinticinco de su selección nacional de fútbol se agrupan dieciséis diferentes naciones de origen, desde Hernández a Dembelé, Griezman, Mbappé, Thuram, Kanté, Kolo-Muani... Hay fotos del equipo titular que salta al campo en las que sólo aparecen dos blancos (Griezman y Hernández), los nueve restantes son negros, negros a patadas en el deporte del patadón que llamaba Crémer al fútbol. Francia, nación blanca de la Europa cristiana, es en calzones más negra que el futuro del carbón. Ocurre otro tanto en una foto reciente del equipo blanco por excelencia, el de puro merengue, el Real Madrid, luciendo ahí en su once titular a ocho negros, mayoría absolutísima: Alaba, Mendy, Rüdiger, Camavinga, Bellingham, Militao, Vinicius y Rodrygo... y Tchoauméni en el banquillo (¿qué hacen ahí tan solitos Curtois, Valverde y Carvajal?)... y adiós a aquel blanco nuclear que se lucía con Franco en el palco del Bernabeu.

Total, el futbolista que no es migrante viene de migrantes y estas joyas invasivas ya no ofenden tanto al ultravox por venir a salvarle su orgullo nacional sin objetar en absoluto al darles urgentemente papeles y nacionalidad mientras apedrea el compromiso español de acoger por dos meses a un cupo de anónimos refugiados somalíes y malienses que llegarán a León revestidos por él de prejuicios infamantes, carne de cañón y patada al negro que no da patadas de lujo millonario. Pero se está dibujando ya el multiorigen demográfico de la Europa ayer colonial y hoy estéril y aviejada que pone hasta musulmanes de origen en la presidencia del gobierno inglés o escocés. Y el francés que vota airado al Rassamblement National rabia al ver que Mbappé, la estrella del patadón que salva su honrilla nacional, alerta del peligro de la extrema derecha que quiere pudrir los sueños de tanta gente que, como él, tiene en Francia origen senegalés, argelino, español, italiano, congolés, camerunés, portugués, filipino, marroquí...