Acabo de comprarme un libro que ha llegado este jueves a las librerías y que empezaré a leer de inmediato: Autrocracia S.A., de Anne Applebaum. Y aunque aún no lo he leído, me atrevo a recomendarlo a nuestros gobernantes, empezando por Pedro Sánchez y continuando por el resto, naturalmente dirigentes de la oposición incluidos. Creo que he leído casi todos los libros de esta periodista, amén de una de las más importantes, e interesantes, analistas políticas del mundo. Sí, así de tajante soy al hacer esta afirmación. Aún recuerdo el impacto que me produjo leer Hambruna roja, libro en que relata, con precisión quirúrgica, como Stalin intentó matar de hambre a los ucranios.

En los últimos días he leído sus opiniones en distintas entrevistas, en las que reflexiona sobre la deriva de la política, y no se muestra precisamente optimista. Pero volviendo al libro, creo que Autocracia S.A. se va a convertir en un análisis imprescindible sobre la situación de las democracias en el mundo. Applebaum, no es optimista ya que advierte de su deterioro. Y no solo eso, también alerta de como las autocracias de hoy aparecen con distinto ropaje de las de ayer, de manera que su nuevo camuflaje puede llevarnos a no observar lo evidente.

Anne Applebaum analiza como, países en los que ha habido elecciones, terminan convirtiéndose en autocracias porque sus gobernantes empiezan a desmantelar las instituciones. También pone en valor otros dos pilares imprescindibles en una democracia: la independencia judicial y la libertad de expresión. Señala también a gobernantes que han deslizado a sus países por la senda de la autocracia: países como Turquía, Venezuela, Nicaragua, Rusia... y como hay naciones entre las que señala a China, Rusia, Irán, Corea del Norte... que hacen lo imposible por ir socavando las democracias.

A los gobernantes de países democráticos tampoco les vendría mal hacer una reflexión sobre la «calidad» de la democracia en sus países, porque no basta solo con votar, sino que hay otros elementos que, hay que recordar, son señas de identidad de una democracia plena.

Sí, creo que nuestros líderes políticos de todos los «colores» deberían leer Autocracia S.A. Sin duda algo aprenderán.