Animado por la subasta de Sotheby’s en la que se pagaron 5,8 millones de euros por un plátano pegado a la pared con cinta americana, el presidente de la Junta se presentó este viernes en Moncloa con una carpeta en la que se escondían ocho proyectos demandados de manera histórica desde León. La performance de Alfonso Fernández Mañueco pasaba por reivindicarle a Pedro Sánchez el cumplimiento de unos compromisos que no hizo el Gobierno de Rajoy, ni tampoco se lo reclamó entonces su compañero, ni su partido, interesado en asentar en eje estratégico de desarrollo de Valladolid y Burgos. Si cuela, pensó, inspirado en Maurizio Cattelan. Si al artista italiano, que vende un discurso en el que la obra busca ridiculizar el funcionamiento del mercado del arte contemporáneo con la provocación de hincharlo, por qué no le van a comprar al dirigente autonómico que persigue la dinamización de la provincia leonesa con la petición de las mismas iniciativas que su partido, en connivencia con el PSOE, ha contribuido a boicotear, como la plataforma logística de Torneros, la reapertura de la Vía de la Plata, la vuelta de los trenes de Feve o la bonificación del peaje de la León-Astorga. Ustedes me dirán cuál de las dos estafas les parece más divertida.

El teatrillo de Moncloa, con su escena de la escalera, sus posados en la sala de estar y su comparecencia para la galería, entretiene la conversación. Nada más. Se trata de dar que hablar y cumplir con la escena en la que Sánchez, que ya ha negociado en la trastienda con Cataluña y el País Vasco lo interesante de la financiación autonómica, atiende a los presidentes del PP para que no puedan quejarse de que no les escucha. Un minuto de gloria y para casa, sin mucho más que una conversación banal, mientras graban las cámaras. Ninguno de los dos tiene intención alguna de cumplir con las promesas, ajadas de tanto viajar en la carpeta. Sólo cambia de manos para que parezca que se renueva, como la banana que tiene que sustituir cada siete días el comprador de la polémica obra de arte para que no se pudra. El espectáculo debe continuar. Atentos al cuadro porque lo pagan ustedes. Con esa piel de plátano ya hemos resbalado más veces en León. Si es que son la monda.