Mi mujer acaba de matar una mosca y me he sentido mal. Era una mosca cojonera: molesta, insistente, atontada. Había varios motivos para deshacerse de ella, pero cuando mi mujer se la ha cargado con un trapo de cocina, he notado, por primera vez en mi vida, un pellizco de insectofilia. ¿Me estaré volviendo animalista? Puede ser. Mi nuera lo es, mi hijo se ha convertido a la nueva doctrina zoopolítica y a mi nieta la están educando en el respeto a los animalitos grandes y pequeños. No solo a los toros de lidia, sino también a mosquitos y pulgas.

Mi mujer está escandalizada. ¿Respetar a las pulgas? Hace un mes, pasamos un fin de semana en el campo y descubrimos un escorpión en la habitación de la niña. Mi nuera quería sacarlo montado en un folio de papel y liberarlo. Era de noche y mi mujer actuó con la eficacia de un comando de las fuerzas especiales: zapatazo y adiós escorpión. Razonó que o acabábamos con él inmediatamente o se escondería y la pequeña correría peligro. Estado de guerra, ataque fulminante.En casa, el único que está convirtiéndose al animalismo es un servidor. Mi suegra no respeta ni a los gatos modernos. Sí valora a los de antes porque trabajaban cazando ratones y cobraban un estipendio de sobras y permiso para calentarse al brasero. «Estos gatos de ahora son unos holgazanes. Solo saben comer piensos ‘gourmet’ y dormir», protesta mi suegra, que no concibe que haya animales viviendo del subsidio de animalismo. El viernes, una amiga le contó que iban a operar a su jilguero de cataratas y mi suegra pasó el fin de semana ojiplática. Como le cuente la pena que me ha dado la ejecución de la mosca, me retira la palabra. y la herencia.