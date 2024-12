Mucho a celebrar

Lo de mañana es de esas fiestas que tienen un regustillo descafeinado. De sofá y tele. Ni siquiera hay buen deporte por tratarse de un viernes. Pero cada año que pasa parece más claro que hay mucho que celebrar en el aniversario del 6 de diciembre. En 1978 se diseñó una especie de navaja suiza, que esconde un buen catálogo de multiusos disponibles para sacarlos cuando es necesario, y que han servido para dar respuesta a todo tipo de episodios. La principal arma que incluye es ese blindaje frente a los que, si pudiesen, acabarían trastocándola. Ése ha sido en el fondo el gran problema de los países existentes de México hacia abajo. Tenían buenas constituciones, muchas basadas en los esquemas del vecino estadounidense y su dilatada trayectoria democrática, pero los diferentes populismos las han manipulado y deformado a su favor. Principalmente acaparar el poder y blindarse.Aquí los tres cambios han sido mínimos pero importantes. Por consenso y para acabar con anacronismos. El primero, en 1992, para adaptarse a la norma europea del Tratado de Maastricht de voto en las municipales para los residentes en otros países. La segunda, en la etapa de Zapatero, para blindar a las administraciones contra las borracheras de deuda, en plena crisis para intentar recuperar confianza. Y la tercera, este año, para sustituir la expresión «disminuido» por «personas con discapacidad».

Tiene otros asuntos a mejorar, algunos relevantes, pero el clima no favorece ningún tipo de alarde de generosidad política. Más bien al contrario. El afán por tensionar y abrir grietas parece no tener fin. La penúltima víctima es la Justicia. Ahí se empeñan unos y otros en hacer trampas al solitario. No hay duda de que a los afines les entran bien las ruedas de molino. El descaro no tiene patente española, pese a lo que nos dicen. El indulto de Biden a su propio hijo, antes de salir de la Casa Blanca, pasará a la historia de los despropósitos y la desfachatez supina. Pero aquí hacemos piruetas con esos argumentarios que se filtran a la prensa. ¡Lo que hacen los jueces es pura manipulación! Choca, sin duda, en quienes elevaron a infalibilidad papal aquella sentencia del atentado del 11-M, que abrió la presente grieta en la sociedad que perdurará durante demasiado tiempo. La que decía que era cosa de una pandillita y que era imposible relacionar a Al Qaeda... pero... amén.