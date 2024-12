Un juez ejemplar

En países de trayectoria y conductas democráticas más arraigadas que en el nuestro los ciudadanos desconocen los nombres de los magistrados que presiden los tribunales. Los jueces hablan a través de sus sentencias pero España sigue siendo diferente, aquí vivimos tiempos recios plagados de sobresaltos y en la vida pública abundan los casos de corrupción relacionados con la política . Como consecuencia están en boca de todos los nombres de jueces y fiscales que con tesón y no pocas trabas tratan de impartir justicia en medio de críticas y descalificaciones procedentes de sectores políticos afectados por asuntos de corrupción.Corrupción y corruptos que en algún caso encontraron sostén en el Gobierno presidido por Pedro Sánchez que no dudó en aliarse con quienes habiendo protagonizado un golpe de Estado de Cataluña le exigieron cambiar el Código Penal para rebajar las penas por malversación. O facturar una Ley de Amnistía al precio de conseguir el apoyo parlamenario de otros protagonistas del golpe del «procés». De aquellos días conviene no olvidar la campaña de descrédito orquestada por los partidos separatistas contra Manuel Marchena, un magistrado ejemplar que con firmeza y justicia presidió el tribunal que juzgó y sentenció a los sublevados.En esta hora en la que cumplido su mandato como presidente de la Sala Segunda del Supremo da un paso al lado — «apaga la luz», según su irónico decir— parece de justicia reconocer su tarea. Criticada por aquellos a quienes en cumplimiento de la ley sentó en el banquillo y también por la globo esfera mediática que al servicio del sanchismo lleva tiempo sacrificando la lealtad a los hechos y tratando de imponer un «relato» alternativo. Afortunadamente no solo hay jueces en España sino que los hechos demuestran que son mayoría quienes sometidos únicamente al imperio de la ley honran su compromiso con la Constitución actuando con responsabilidad e independencia No está de más recordar estas cuestiones en los días en los que se cierra una etapa en la vida profesional de un juez de trayectoria ejemplar como ha sido don Manuel Marchena.