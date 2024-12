Trump, Aldama y el de Desokupa

Si Trump se presenta escoltado por Elon Musk, ¿qué razón hay para que Aldama no lo haga con Esteve, el de Desokupa? Diríase que la distancia entre unos y otros acompañantes y acompañados es sideral, pero también se podría estimar que tal distancia, sobre todo por el miedo que dan todos ellos, es mínima. En todo caso, lo disruptivo que representan irrumpe como elefante en cacharrería en unas democracias que, si no aprenden a defenderse, esto es, si no espabilan, pudieran estar en las últimas.

Y sí, lo disruptivo se presenta y avanza desahogadamente liquidando la débil resistencia no ya de los bastiones democráticos, sino de la lógica, del decoro cívico y del buen gusto, no siendo ésto último lo menos importante. A disrupción suena también el empapelamiento nada menos que del Fiscal General del Estado, García Ortíz, por desmentir un bulo que afectaba al buen nombre del Ministerio Público que dirige y representa. Si se tira de memoria, raro es el fiscal general que no acabó malamente en las últimas décadas, pero la cuestión que lleva a éste a ser imputado, que no es la de que es un señor que caiga mal, sino la de haber hecho lo que le exige su función, la de actuar en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, entre ellos el de conocer la verdad, la cuestión, digo, parece dibujar un mundo enteramente al revés.

Uno no sabe si hay «lawfare», pero no por nada, sino porque uno apenas sabe inglés, pero lo que sí sabe es que estando tan en precario y atascada la Administración de Justicia como está, que para dirimir graves pleitos en los que a las personas les va la vida se demora años y años, en un caso como el que supuestamente afecta a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se actúe no sólo con inusitada prontitud, sino tomándose todo el tiempo del mundo en pesquisas raras e incomprensibles. Ahora bien; si Trump se presenta con Musk para desmantelar un Estado o ahormarlo a sus burdos intereses dinerarios, y Aldama con el de Desokupa con la intención de dinamitar un gobierno, es que la disrupción total no es una amenaza, sino que ya está aquí.