La paradoja de la inacción

Creado: Actualizado:

En su visita al Club de Prensa del Diario de León, el presidente de la Cortes aprovechó para poner negro sobre blanco en la última polémica surgida en el parlamento. Esta semana se votaba una terna de candidatos para ocupar una plaza en el Tribunal Superior de Justicia de la autonomía. Un único partido presentó candidatura, el PP. El resto no hicieron los deberes. Y cuando llegó la votación esa lista sólo consiguió los votos favorables del partido mayoritario. Carlos Pollán recordó que Vox se opone a este tipo de nombramientos y por lo tanto no presenta listas. Pero también resaltó la contradicción en el PSOE. No hizo los deberes y ahora no le gusta lo que pasa...