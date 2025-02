La patina del osu

Creado: Actualizado:

No Fueru del mieu pueblu dizse que, si dalguién caza un osu, tien que dare las suas manos al señor del l.lugar (“si matauerint urssum in Ripasilis debent inde dare manus domino”). Yera asina porque tábamos en tiempos medievales ya feudales, onde la lóxica de la desigualdá tenía un aquel estamental. Tampoucu se prohibía cazar osos, porque daquel.la estos animales yeran, probablemente, más una plaga qu’un bien escasu como pasa agora, cuando fai falta protexelos de los humanos.

L’osu tien unas patas bien gordas ya por eso en dalguna canción tradicional tengo you escuitáu un versu que se refier al “osu patudu”. Las patas del osu yían fundamentales pa estos animalinos que, cuando nun duermen pol iviernu, andan toul día pisando los suelos duros del monte, onde yía fácil mancase. Seguramente los osinos pequenos, los esgaños dicía la mia bolica, yían los que más sufren cuando deprenden a caminar baxando ya xubiendo por montes, tesos, val.les ya regueiros. Por eso me chamóu l’atención una anuncia del branu pasáu, pol entamu del mes d’agostu, cuando s’informóu de qu’unos vecinos alcontraran un osín conas patas queimadas. Esto pasara en Barniedo de la Reina, concechu de Boca de Huérgano (escribíalo asina la prensa,). La razón paez sere que fuera qu’unos días antias hubiera unas queimadas nos montes de la rodiada ya, entós, el probe osín queimóu al fitase no suelu, porque estas queimadas del monte yían tan vivas qu’aborran tamién la tierra.

Al osu curánonlu con muita cuidanza, anque sería difícil l.levalu outra vuelta al monte con normalidá, porque yía mui compliada la sociabilidá de los osos.

Paez que nun alcontranon nin la osa nin los outros harmaninos que formarían aquel.la familia desfeita pol l.lume no monte. Nós sentimos pena pol mal que sufre un animalín mancáu, pero nun sabemos nin somos a imaxinare’l sufrimientu d’outras especies ya tampoucu’l dolor de la madre. Estos sentimientos púxolos la naturaleza p’avisar ya protexer. ¿Puei traducise’l dolor d’una especie a outra? Igual nun yía posible una traducción esauta, pero sí intuimos que’l dolor físicu del osín debe paecese al que sufrirían los nuesos pías. Ya, anque nun sepamos cómo yía’l sufrimientu emocional de la madre osa, pensamos que, mui probablemente, sería fuerte ya vivu, como cuando duel l’alma humana, anque, como nun somos osos, nun somos quien a sabelo con seguranza

Nun séi cómo s’alcontrará agora l’osín, vueltu a la l.libertá pol outuenu. Nun séi cómo sería pa él metese outra vuelta na naturaleza. Pero muitu prestaría que la osa ya los osinos alcontraran al esgañu quiemáu polas patinas.