¿Por qué este Gobierno y sus socios persiguen a la Iglesia católica?

Publicado por Francisco López Rodríguez Creado: Actualizado:

Numerosos cristianos han sufrido persecuciones a lo largo de la Historia, encarcelamientos y torturas hasta la ejecución, llamada martirio. Hubo diez grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron: Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. El historiador inglés, Edward Gibbon, ha estimado que unas cuatro mil personas fueron víctimas de las persecuciones de los emperadores romanos.

En el periodo de 1931 —proclamación de la II República— hasta 1938, en España, según el historiador Antonio Montero, fueron víctimas de vejaciones, torturas y persecución unos trescientos mil cristianos y católicos. Fueron fusilados unos diez mil religiosos, religiosas y católicos. A esto, hay que añadir más de veinte mil instituciones, iglesias, conventos y colegios fueron quemados y, con ello, desapareció el veinte por ciento del patrimonio nacional. Hoy, siglo XXI, año 2025: ¿se sigue persiguiendo a la Iglesia, a sus representantes y atentando contra su patrimonio? Sí, con una salvedad, de momento, no hay fusilamientos. La gran persecución contra la Iglesia es a través de los medios de comunicación, en especial, la televisión TV3 catalana y la TVE de todos los españoles, cuyos perseguidores se esconden detrás de las cámaras, salvo excepciones, que salen a la luz. Según el informe del Observatorio para la Libertad Religiosa, los ataques a la libertad religiosa en España aumentaron un 6,67% en 2022, con respecto a 2021. Los ataques precisan que provienen de los partidos gobernantes y son los responsables de la mayoría de los casos. Según los datos, lidera la lista Podemos, con 37 casos, seguido del PSOE, con 36, e Izquierda Unida, con 20. Me pregunto: ¿por qué esta obsesión de perseguir un sentimiento personal, una creencia o culto, basado en más de dos mil años de Historia? Quizás, pueda seguir anidando aquel principio de Carlos Marx: la religión es el opio del pueblo. Pudiera ser. Más bien, creo que es el resultado de mentes con una personalidad trastornada. Me reafirmo que todas las heridas protagonizadas por miembros de la Iglesia deben de ser condenadas. Pero, que este punto negro esté un día sí y otro también en TVE da que pensar. Ya no es una crítica, es una constante para vejar, desprestigiar y condenar una institución que tiene mucho más de bueno, de caridad y de servicio a los demás. Hoy, repito, se persigue a la Iglesia, con el consenso del ateo Pedro Sánchez y sus socios comunistas. La primera manifestación de persecución está en la última Ley de Educación, la Lomloe, ya que la Religión y cualquier signo religioso se pretende eliminar de las aulas. Posteriormente, con la Ley de Memoria Democrática todo signo religioso debe desaparecer de centros e instituciones públicas y, por supuesto, el juramento de los gobernantes ante un crucifijo. El candidato recién elegido a liderar el Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, a la sazón alcalde de Soria, se ha subido a una especie de papamóvil y bendiciendo a los transeúntes con una escobilla del wáter. Recientemente tenemos la ofensa de la tal, Lala Chus, en las campanadas de fin de año mostrando una estampa del Sagrado Corazón de Jesús con la cabeza de la vaquilla del Grand Prix. ¿No es ridiculizar y vejar un sentimiento de muchos creyentes? En el nacimiento instalado por el Ayuntamiento de León en la plaza de San Marcelo algún gracioso, gamberro, sin escrúpulos y me imagino con sus facultades perturbadas decapitó al niño Jesús. En la TV3 de Cataluña los presentadores Toni Soler y Jair Domínguez, y la colaboradora Judit Martín. apareció disfrazada de Nuestra Señora del Rocío mientras aguantaba un muñeco que hacía de Jesús, y se hicieron bromas de carácter sexual, atentando contra los sentimientos de muchos andaluces y españoles. Rita Maestre, concejal que fue del Ayuntamiento de Madrid, entró en la capilla de la Universidad Complutense profiriendo gritos contra todo signo religioso y no se le ocurrió otra idea que enseñar sus encantos pecheros. Por cierto, fue pareja del decente Iñigo Errejón. Por las calles de Sevilla se organizó una procesión del «Coño Insumiso», convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), vejando sentimientos religiosos referidos a imágenes de la Virgen María, portando lo que, al parecer, simula una vagina mientras gritaban frases como: «La Virgen María también abortaría». Todo ello ataviadas con unos velos negros, simulando ir vestidas de mantilla ante una procesión con signos o nota católicos. El actor Willy Toledo fue denunciado por agravio a signos y sentimientos religiosos tales como: yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Podemos en su programa electoral en Sevilla, entre otras ocurrencias para atraer a votantes, dice que hay que arrebatar la Giralda de Sevilla a la Iglesia. Grupos anarquistas, comunistas, independentistas, manifiestan que la Sagrada Familia debe dedicarse a salas de reuniones y actos culturales de índole laica e, inclusive, algunos opinan que debe desaparecer. Cataluña recibe diez millones de turistas que la inmensa mayoría van por ver la obra de Gaudí. Pues bien, que dinamiten o quemen la grandiosa obra del arquitecto catalán. El rector del seminario de Moncada, en Valencia, sufrió una agresión en la cara cerca de la basílica en marzo del año pasado o los puñetazos que recibió un sacerdote en un confesionario en una iglesia de Málaga en noviembre. La alcaldesa, que fue de Barcelona, Ada Colau, de Podemos, decidió suprimir las celebraciones religiosas del programa de las fiestas de la Merced. Se negó a poner nacimientos en el Ayuntamiento y en toda Barcelona. O las ocurrencias del «adorado» presidente del Gobierno que felicita la Navidad a los españoles: Feliz salida y entrada del solsticio de invierno. O aquella de Podemos que la fiesta de San Fermín en Pamplona pase a llamarse: El desfile del día grande. No cabe duda de que esa laicidad, esa irreligiosidad y paganismo que «los buenos socialistas» Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, profesaron, permitiendo que, en la II República, los milicianos con pistola en mano y trabucos mataran y torturan a miles de representantes de la Iglesia y con teas arrasaran con el patrimonio cultural religioso. Hoy, se está resucitando en los medios de comunicación en manos de los nuevos ideólogos revolucionarios, socialistas y comunistas. Qué diferencia a otros países. En la toma de posesión de la presidencia de los Estados Unidos, Trump juró cumplir la Constitución con la ayuda de Dios ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, colocando su mano izquierda sobre dos biblias, una utilizada por Abraham Lincoln en 1861 y una Biblia personal que le regaló su madre en 1955. Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance, utilizó una Biblia familiar que perteneció a su bisabuela materna. Su Mamaw Bonnie se la regaló en 2003 cuando abandonó su hogar para unirse a los marines estadounidenses Al inicio de la ceremonia también se realizó una oración de acción de gracias, entre otras cosas, porque Dios salvó la vida de Trump. Y Estados Unidos no es un estado confesional. Conviven todas las religiones del mundo y ninguna es perseguida como en España. Yo me pregunto, de verdad, si esta persecución tiene fines electorales para atraer a los insumisos religiosos. Lo dudo. Los españoles ya son maduros y la única religión que están profesando es la que viola todos los valores patrios y esa es la que va a resurgir en las próximas elecciones. Esta es la nueva religión. Voto por una España libre de pandilleros, al capones, trileros, ladrones y traidores. Finalizo. ¿Habrá algún socialista que salga al encuentro y diga basta ya? Pido que alguno me conteste por qué se sigue persiguiendo a la Iglesia y sus instituciones en España.