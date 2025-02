El ninguneo al que María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno viene sometiendo a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del mismo Ejecutivo, a costa del tratamiento fiscal del salario mínimo induce a pensar que en el polinomio gubernamental las relaciones entre los socios están tan mal que en un escenario político menos atípico que el español estaríamos en puertas de una ruptura de la coalición entre los socialistas y Sumar.

Pero no parece que las cosas deriven en esa dirección. Todo apunta a qué Yolanda Díaz se tragará la humillación y aquí paz y después a seguir como si no hubiera pasado nada. El capítulo de desencuentros, uno más, refleja que la estrella política de Díaz atraviesa por una fase declinante que a su vez describe el lento discurrir de Sumar hacia la irrelevancia. La relativa fuerza que tuvo antaño cuando a los apoyos tradicionales del Partido Comunista —Díaz sigue siendo militante— sumaba los nuevos de Podemos, ha ido desvaneciéndose según constatan las encuestas.

Pero ahora Podemos, de la mano de Ione Belarra e Irene Montero, va en otra dirección y tiene vida política separada en el Congreso. Los mismos sondeos de intención de voto que señalan el hundimiento de Sumar constatan que parte de su electorado estaría siendo canibalizado por el PSOE. Aunque políticamente se esté desdibujando a Pedro Sánchez no le interesa dejar caer a Yolanda Díaz porque prefiere aparentar estabilidad confiando en que podrá conseguir que sus otros socios parlamentarios le aprueben los Presupuestos —la llave para agotar la legislatura llegando al 2027. Lo que no quita que, pudiendo haberla ahorrado el bochorno del ninguneo dejándola fuera como ella misma ha reconocido de la decisión de gravar fiscalmente el nuevo salario mínimo, no lo haya hecho. Como sagazmente dejó escrito Baltasar Gracián, enfrentar a unos con otros en el seno del Gabinete es un recurso conocido del que se valen algunos gobernantes para controlar a la tripulación. Pero la vicepresidenta y ministra de Trabajo —que viniendo de donde viene no se había visto en otra—, tragará el sapo y nadie escuchará hablar de dimisión o cosa parecida.