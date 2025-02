Creado: Actualizado:

Milei, un señor muy turbado. Así tituló El País una estampa del inquilino de la Casa Rosada que pertenece a la serie «Cacocracia», «videocolumnas animadas para entender de dónde vienen los líderes ultras que gobiernan el mundo», serie del periodista y escritor Martín Caparrós que la locuta con voz grave y esa cadencia musical con que hablan los argentinos de retrogusto italiano. Y por tratarse de Javier Milei, Javi Métal, le salió aguafuerte ese estrambótico personaje que mete a todo político en el saco de los hijos de puta y estafadores, mientras se predica a sí mismo como libertario y anarcocapitalista (vaya, anárquico sí fue su apoyo a la criptomoneda que estafó a 40.000 compatriotas birlándoles 300 millones de dólares). Si se definiera como anarcobocas o tumbahonras, mejor le cabría.

Libertarios fueron Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Proudhom, Anselmo Lorenzo o los leoneses Pestaña y Abad de Santillán, pero... ¿Milei, Trump, Abascal o la Ayuso con su cañalibre?... díganse ultraliberales, nietos de Adam Smith o libertaristas y no roben títulos que no les caben. Un respeto. El término «libertarian» que copian de Trump no puede traducirse por libertarios; llámense libertaristas. Y romos. Del viejo anarquismo sólo le conviene al anarcocapitalista la disolución del Estado social y la exaltación del individualismo para campar por donde le canten sus profetas o sus pelotas... y negar impuestos, vacunas, emigrantes, pensiones... odiando cualquier ecologismo o cambio climático (un libertarista no ve animales, sino croquetas en proceso, y bosques por talar, ríos por drenar, sin que haya que corregir nada al capitalismo, dicen: el Mercado es Dios). Además, en todos ellos se ve, por lo común, a un pedante, un suficiente, un cretino experto en hablar toneladas métricas de jeringonza económica y simplezas ideológicas untadas de resentimiento. Y no es que Milei sea ya un turbado, como dice Caparrós, sino el más turbado; y masturbador del insulto como nadie. Se ve que se corta las uñas con la motosierra que le regaló a Elon Musk en el aquelarre conservador del jueves en Washington donde Bannon brindó saludo nazi.