Espacio León

Nunca llegamos tan lejos sin movernos de León. En apenas una semana, empezamos por creer que el PSOE iba a dejarnos salir de Castilla, por medio de una seudoconsulta fake publicitada en su congreso autonómico, y nos vinimos tan arriba que terminamos por lanzar a un leonés al espacio, poco después de la hora de comer, para que volviera antes de la merienda por si se lo perdía. Vaya susto. Creímos que gravitábamos, pero sólo se trataba de dos misiones comerciales: una pilotada por el alcalde, José Antonio Diez, y la otra protagonizada por Jesús Calleja. Después de tanta publicidad, se nos quedó la cara como a la anciana que, el 12 de abril de 1961, se encontró a Yuri Gagarin nada más aterrizar, aún con el mono naranja puesto, y le preguntó si venía del espacio exterior. «Ciertamente, sí. Pero no se alarme, soy soviético», le contestó para calmarla el cosmonauta, primer hombre en completar un órbita alrededor de la tierra.

No se alarmen. Ni Diez comandará el asalto leonesista del PSOE, ni Calleja se ha convertido en astronauta. El viaje de ambos no pasa de una excursión: dos turistas: uno en el espacio y otro en el autonomismo, con la publicidad como recompensa, a quienes les sale gratis para reforzar su imagen. El alcalde lo dejó claro, días después de que el nuevo aparato autonómico socialista desmintiera la consulta a la militancia sobre el abandono de Castilla, cuando descartó que se vaya a presentar como candidato a la secretaría provincial. No va a dar la batalla. Está muy ocupado, se excusó. Cuenta con que no podría ganar y conoce que, después de que Madrid y Valladolid dejaran claro el bloqueo del camino hacia la autonomía, si sus convicciones resultan tan firmes y la defensa de León Solo tan esencial, sólo le dejan como salida el abandono del partido para no traicionarlas. Diez puede copiar de Calleja. Más patrocinado que la camisa del exseleccionador de baloncesto Antonio Díaz Miguel, igual trae a dormir a su casa de la Sobarriba a Sánchez que pide el voto para el alcalde del PP de Valladolid y hace promoción de la Junta a razón de 8.600 euros por cada mención en sus redes sociales de las excelencias de Castilla y León. Nos quieren vender que nos llevaban lejos. Estaban en Espacio León.