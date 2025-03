¿De dónde saldrá el dinero?

Creado: Actualizado:

El acuerdo millonario al que llegaron los 27 países de la UE para aumentar el gasto en defensa y rearmar Europa trae de cabeza al gobierno de España. No sólo habrá que asumir la parte que nos corresponda de los 800.000 millones de euros, sino también el aumento del gasto militar hasta el 2% del PIB. Cierto que aún faltan muchos datos sobre qué parte asumirá la Unión Europea y cuál cada país, pero es obvio que serán muchos millones de euros. Para España, el problema se complica al contar con Presupuestos Generales del Estado prorrogados, lo que no impide, el trasvase de partidas de gasto. Eso sí, parlamentariamente será más difícil convencer de que no pasa nada si se reduce el gasto en sanidad o educación por un bien mayor como es la seguridad del continente.

En todo caso, el aumento del gasto militar sólo en este 2025 si se llegara al 2% del PIB serían, según diversos estudios económicos, unos 14.000 millones de euros. Por supuesto, siempre está la posibilidad de subir más los impuestos a los ciudadanos y empresas, aunque ya el esfuerzo fiscal sea descomunal después de varios años de ingresos récord. Cierto que siempre los gobernantes pueden inventar nuevos impuestos, subir alguno ya existente como el diésel o incluso imponer declarar a los que ganan el Salario Mínimo Interprofesional. Sin embargo, el crecimiento económico este año va a ser menor, según ha avanzado el BCE, los bolsillos de empresas y hogares están llenos de agujeros y la recaudación se va a resentir, por lo que difícilmente aguantaría otra tanda de subidas. Pero, en la era Sánchez todo es posible, por supuesto. Incluso, si Bruselas relajara las exigencias de déficit y deuda, saltarse los topes impuestos.

También se está reclamando por algunos países, entre ellos España, que además de movilizar 150.000 millones de euros en préstamos, se concedan transferencias directas. La semana próxima, a pesar de las conversaciones, ridículas en tiempo y forma, que el presidente mantendrá con los grupos parlamentarios, excepto Vox, no está previsto conocer detalles sobre cómo piensa el Gobierno afrontar este nuevo reto. Esperemos que sea más transparente y efectivo que el de los Next Generation.