El contu ya’l cuentu

Creado: Actualizado:

Yía una buena costume l.leere con frecuencia la gran obra de Cervantes. You fáigolu muitos días ya nun lu faigo siguiendo l’índiz darréu, sinón que voi saltando de capítulu en capítulu, según cuadre ou por dalguna razón concreta. Güei escuitéi una obra del músicu G. P. Telemann, un gran l.lector de Cervantes, que se titula “Suite Burlesca Don Quixote” ya prestóume pol vivire cómo esti músicu alemán describe la griesca escontra’l molín d’aire, los suspiros por Dulcinea ou cómo mantean a Sancho. Esta música l.levóume a una ópera que`l mesmu Telemann fixera cuando, yá viechu, vivía n’Hamburgo. Esta ópera refierse a las Bodas de Camacho, asina qu’abrí la gran obra no capítulu XX de la segunda parte.

El capítulu yía guapísimu: apaez la l.luz del día ya Sancho sigue durmiendo mientras don Quixote piensa na felicidá de los homes simples: duerme’l criáu ya vela’l señor, escribe Cervantes. Pero, pa que termine’l suenu de Sancho, Don Quixote despiértalu usando’l ‘cuento’ de la sua lanza (“ni despertara tan presto si don Quijote con el cuento de la lanza no le hiciere volver en sí”). Esti términu castel.lanu ‘cuento’ yía mui interesante, porque se refier a la parte d’atrás de la piértiga. Na l.lingua que you escuitéi de pequenu, en vez de ‘cuento’ dizse ‘contu’, tal como esplican l.leis fonéticas que nun vienen al casu aiquí.

Por exemplu, no casu d’un picachu ou de cualquier outra ferramienta, el contu yía la parte d’atrás. Asina, cono macháu podemos cortar madera, pero cono contu del macháu podemos machacare cualquier cousa. De pequenu penséi que la palabra ‘contu’ venía de la escuridá de la inorancia de los sieglos, pero estudiéi que resulta que vien de la palabra latina “contus”, que díu como resultáu ‘cuento’ en castel.lanu ya ‘contu’ no l.linguax de la mia xente. El contu val p’asegurare la permanencia d’una cousa. Si un arbolín peligra, hai que ponere un contu, una entidá qu’ayude a tener manu d’él. No conceutu de ‘contu’ va implícita la idea de dalgo que sostién, que fundamenta dende la parte d’atrás.

Outra cousa distinta yía’l ‘cuentu’ que sentimos de pequenos ya sigue contándose anguanu nas casas, cuando s’axunta la xente. Esta palabra vien tamién del l.latín, pero d’outru raigañu diferente: de ‘com(pu)tare’, que yía ‘contare’.

Los contos pónense pa fitar una cousa. En cuantas a la palabra ‘contu’, ponémosla nós nel arca, una arquina que guardamos nel hurriu ou na bodega, pechada con cuatro chaves. Un amigu nuesu vixila pa que nun desanicien esta viecha palabra. Un amigu la guarda pa que vampiros poderosos nun la arrouben ya presuman de que yía d’el.los.