El Sucesor

La rama dorada, cuadro de Turner, refleja un visión ensoñadora del lago del bosque de Nemi, llamado por los antiguos «el espejo de Diana» (Lacus Nemorensis).

El lago Nemi, con su espesura boscosa, albergaba el famoso santuario de Diana, destino de peregrinos de todos los rincones del Lacio. Se le conocía por el nombre de bosque sagrado de Diana Nemorensis, es decir, Diana del Bosque, o quizás Diana del Claro de Bosque. Alrededor de cierto árbol de este bosque sagrado rondaba una figura siniestra todo el día, y probablemente hasta altas horas de la noche, blandiendo una espada desnuda, vigilando su entorno. El vigilante era sacerdote y homicida a la vez; tarde o temprano habría de llegar alguien que le matara para ocupar su puesto sacerdotal. Así era la regla del santuario: el puesto solamente se podía ocupar matando al sacerdote y sustituyéndole en su lugar hasta ser muerto por otro más fuerte o hábil. Tal era la regla de sucesión. Frazer alberga la esperanza de explicar la regla de sucesión por comparación, es decir si es capaz de mostrar que tal regla tan bárbara existió en otros lugares semejante a la del sacerdocio de Nemi. Cuáles fueron las causas que originaron el sacerdocio de Nemi. En la obra que nos ocupa2 Frazer trata de reunir las premisas necesarias para ofrecer una explicación clara y probable del sacerdocio de Nemi. Los vestigios hallados en la actualidad dan testimonio de la riqueza y popularidad del santuario, durante la Antigüedad. Los devotos eran numerosos. Julio César se mandó construir una lujosa villa, que posteriormente destruyó por no ser de su agrado. Con todo esto cabe deducir que el puesto de sumo sacerdote del santuario era de especial relevancia. Frazer no aplicó los conocimientos que la teoría Psicoanalítica dispone con los hallazgos realizados por el Dr. S. Freud, como sabe el lector el Complejo de Edipo, piedra de toque en el edificio psicoanalítico, establece que los deseo sexuales hacia, en este caso, la madre llevan aparejados de forma simultánea el deseo de dar muerte al padre, que con su presencia impide la realización de tal deseo. Considerando que el sacerdote del santuario de Diana, representaba la máxima autoridad, quedaba investido como una figura paterna y sometida a los deseo de muerte de los que anhelaran ocupar su posición. Volveré sobre este aspecto más adelante. El título del libro de Frazer, incluye los términos Magia y religión. Ilustraré con un ejemplo la magia homeopática (ley de semejanza) en la taxonomía de Frazer. Hemos visto no ha mucho tiempo y frente a la sede del partido del Gobierno de España, a unos manifestante protestando por la política que hace y en especial contra su Presidente, apareció un manifestante que portaba un muñeco de trapo con la efigie del presidente del Gobierno, la efigie era de trapo la cual era golpeada por varios individuos con fuerza en la creencia de que por magia ( ley de semejanza: Lo semejante, produce semejante), los golpes infligidos al muñeco causarían dolor al Presidente del Gobierno: « semejante produce semejante». Frazer pone el ejemplo de los indios ojebway, que obran de igual manera. Al igual que la ciencia, la magia postula el orden y uniformidad de la Naturaleza. Pero mientras la ciencia puede predecir por ejemplo la posición de un astro en un momento determinado, una vez que se halla establecido su ecuación de trayectoria, la magia no está dotada de esa capacidad. El paso de la magia a la religión pudo haberse producido por el descubrimiento de la ineficacia de la magia. La falta de control de los hombres sobre los fenómenos de la Naturaleza, como terremotos, maremotos, descargas eléctricas, sequías prolongadas, hizo pensar a los hombres que la naturaleza estaba gobernada por seres sobrenaturales. La expansión de los credos orientales por el Imperio romano cambió por entero la civilización griega y romana, al inculcar que el objetivo último en la vida era la salvación del alma. El dios persa Mitra, gozó de enorme popularidad, como asíatestiguan los monumentos que por el imperio romano se iban encontrando. El culto a Mitra tenía bastantes semejanzas con los cultos cristianos, cuyos doctores lo explicaron como obra del diablo. La Iglesia tomó de la religión de Mitra las fiestas de la Navidad: Un sirio cristiano escribió: « La razón de que los Padres transfirieran la celebración del 6 de Enero, al 25 de Diciembre fue esta: era costumbre de los paganos celebrar en el mismo día 25 de Diciembre el nacimiento del sol, haciendo luminarias como expresión de la festividad. También los cristiano participaban. Al ver esta situación, los doctores de la Iglesia resolvieron que la verdadera Navidad debía celebrarse ese mismo día, y la fiesta de Epifanía en el 6 de Enero». San Agustín exhorta a los cristianos fraternalmente a no celebrar el culto pagano al sol, sino al que fue el creador del sol. La fiesta de la Pascua de la muerte y resurrección de Cristo fue una copia de la fiesta de la muerte y resurrección de Atis, celebrada en Roma en la misma estación del año. Los festivales paganos eran desplazados por las fiestas cristianas, la simbiosis que se establece entre un sistema religioso y otro sistema de creencias mas antiguo se llama sincretismo, así parece que la fiesta de Todos los santos el 1º de Noviembre reemplazó una fiesta pagana de los muertos. La fiesta de Diana el 13 de Agosto, fue transformado por la Iglesia cristiana en la fiesta de la Asunción de la Virgen, el 15 de Agosto, de esta manera Frazer establece las sucesivas asociaciones entre las fiestas paganas y las fiestas de la Iglesia cristiana. Los pueblos salvajes, como los arunta de Australia, ignoraban la forma en que los hombres y los animales procrean y perpetúan la especie. Esta ignorancia ha podido ser favorecida por el largo intervalo que separa el acto de la fecundación del alumbramiento (0 el momento en que la madre advierte los primeros síntomas), pudiendo dar lugar al nacimiento el mito cristiano de la inmaculada concepción. La teoría de Frazer propone que el mito se desarrolló como una forma de explicar el ritual. La Teoría psicoanalítica sostiene que una defensa de la neurosis obsesiva son los rituales que podemos observar en cualquier oficio religioso, y según parece en consultas psicológicas Volviendo al comienzo del artículo relacionado con la regla de sucesión al sacerdocio de Diana en Nemi, y teniendo en cuenta la asimilación de mitos y fiestas tanto paganas como las de la religión de Mitra, al lector no le presentará dificultades deducir la forma en que la Iglesia de Roma elige al sucesor del Sumo Pontífice.

