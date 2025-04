El ferreiru ya la ferrera

Publicado por roberto.gonzalez.quevedo Creado: Actualizado:

You conocía l’aspeutu fascinante de la escena del ferreiru cuando trabachaba na fraugua ya cómo, especialmente los nenos ya los guajes un poucu más grandes, pasábamos el tiempu escuitando los golpes ya viendo conos nuesos güechos las chispas naquel pequenu templu del metal. Más tarde chamóume l’atención lu qu’escribiera’l rumanu Mircea Eliade de los ferreiros como xente que pola sua profesión tenían un aquel de tar arrodiaos de l.leendas ya creencias máxicas abondas. En muitas culturas atópanse cuentos populares onde un ferreiru fixera cousas que tienen que vere cono diañu. Como si la ciencia del ferreiru viniera d’un mundu superior.

Mircea Eliade, un estudiosu valoratible de la hestoria del pensamientu máxicu ya relixosu, da na sua obra “Ferreiros ya alquimistas” unas ideas bien interesantes en cuantas a esti asuntu. A mi prestóume esti l.libru, mui suxerente, como tamién disfrutara con outru trabachu de sou tituláu “Mitu ya realidá”, anque nun yía precisamente la metodoloxía d’Eliade la que más me presta a mi. Anque Eliade merez un respetu, outros, abusando de la especulación, terminan n’esplicaciones esotéricas ya con ruina xustificación empírica. Amás d’esa almiración polos trabachos del ferreiru, nun hai dulda de que pensábamos que guardaba una sabiduría que taba pechada pa la mayoría de la xente. Precisamente hai hipótesis que dicen qu’unu de los manantiales de la creencia máxica yía la perceición de qu’una sustancia sal d’outra, de que se fai una cousa nueva con outra anterior. Por eso había momentos máxicos tamién cuando la mucher trabachaba no fornu ya convertía’l cereal en pan, o cuando de la carne del gochu nacía’l samartinu que se colgaba p’alimentar a la casa no que quedaba del anu. Convertire un ser n’outru diferente puei apaecer na mente humana como un momentu estraordinariu, bien cercanu al milagru. Cono l.lume, l’aire que lu potencia ya las ferramientas de la fraugua, creábanse ail.lí nuevas formas ya nuevas funciones. Igual esta yía la razón pola que nun yera namás el ferreiru dalguién que tenía un ciertu estatus superior: tamien la ferrera ya los fichos del ferreiru (el ferreirín ya la ferreirina) tenía una miramientu especial, porque la chama máxica pasa a tolos miembros de la familia. Los praos quedan l.luenxe del pueblu ya las vacas máncanse por caminar más de la cuenta. Había, entós, que ferrar el ganáu ya pa el.lo taban los potros, unu d’ellos al l.lau de la fraugua. Ya cuando alguién venía con una vaca ya’l ferreiru salía de la fraugua pa ferrala, nós salíamos tamién, porque ferrar yera igualmente un l.labor espectacular, estrañu.