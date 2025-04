Creado: Actualizado:

Llaman así en Cuba, en La Habana al menos, a aquellas reuniones espontáneas y pasajeras, en plena calle, en que se discute especialmente sobre pelota (béisbol), el deporte nacional de la isla. Llegan al grupo y sin conocerse, opinan sobre tal jugada o jugador, sobre ciertos detalles y planteamientos… Se encienden las discusiones, aunque se renuevan permanentemente los contertulios en parques y esquinas, algunas de sobra conocidas por tales referencias. La verdad es que estas esquinas calientes resultan llamativas a quienes las observan por primera vez.

Aquí, en nuestro contexto, las esquinas calientes se multiplican en temas y virulencia, aunque menos en la calle. El panorama mundial y patrio no tiene poco de desolación, desencanto y pesimismo. Y de rabia creciente porque parece que el mundo más amable se construye solo para unos pocos. 27 de marzo: me indigna la lectura en la prensa: «La Fiscalía avala a Laura Borrás para que no entre en prisión mientras el Gobierno resuelve si la indulta. Fue condenada por corrupción a cuatro años y medio de cárcel». Así se escribe la historia. Hasta los indultos —¿cómo quieren atajar la corrupción si la canonizan?— son para ellos. Los demás les importamos un güevo, por más que digan estas democracias institucionales asesinadas, dirigidas por corrientes populistas. Hemos de salir a la calle para exigir el mismo trato. Lo de la inhabilitación, qué más da, si subvencionan generosamente a los partidos. Estos tienen solucionada la vida, mientras la mayoría de los ciudadanos lucha por la supervivencia.

Las esquinas calientes leonesas son muchas. Se dejan dormir los proyectos, incluso los bien sustentados, y da vértigo pensar en algunas manos que mecen la cuna. Mientras, el señor Carlos Martínez, soriano, asemeja la situación de León con la de Soria. Qué tendrá que ver el culo con las témporas.

Mal maridaje igualmente para las Médulas. Uno de los mayores expertos sobre el paraje berciano, por no decir el más, Javier Sánchez Palencia, mostró recientemente su preocupación antes las aspiraciones de ampliar la declaración de Patrimonio de la Humanidad de las Médulas a los canales porque «una de las cosas que exigen en la Unesco es la autenticidad, y la rehabilitación de 65 kilómetros abiertos a bicicletas puede ser un obstáculo para que se incluyan en el Patrimonio Mundial. La elección no debe llevar a sorpresas posteriores ni quejas», a sabiendas de que mucho de lo que tocan los políticos lo convierten en cualquier cosa.

Como los que tuvieron la infeliz idea de cambia el nombre del colegio ponferradino «Valentín García Yebra», si no me falla la memoria el único berciano académico de la RAE. Los que así elucubraron deberían hacérselo mirar. Hay políticos que se creen por encima del bien y del mal y de ciertas realidades difícilmente cuestionables. El solo hecho de la propuesta del cambio debería hacerles caer la cara de vergüenza. Pero qué más da.

Bochorno produjo también en ciertos sectores de la ciudadanía las elecciones a la secretaría del socialismo leonés. Falta de estilo y categoría en algunos momentos. Lo de las sensibilidades internas es cada día más un eufemismo. Interesan más los sillones que el partido. ¿Cuántos [sillones] se mueven ya aquí y en la comunidad? Buena pregunta.