Uranio y filatelia

Lo bueno de los escándalos es que uno descubre rincones en la administración de los que no tenía la menor noticia. Jamás pensé que existiera una Empresa Nacional del Uranio y eso me hace suponer que tal vez tengamos también una Empresa Nacional del Cadmio o una Sociedad Estatal del Estroncio. Las posibilidades de colocación pública son tan abundantes y pintorescas que no nos queda sino aplaudir la discreción y humildad de Jésica y de las demás sobrinitas de Ábalos, que se contentaron con puestecitos menores en Adif cuando bien podrían haber sido nombradas vicepresidentas y secretarias ejecutivas de la Empresa Pública del Neptunio, que en la tabla periódica está al lado del uranio y algún interés tendrá.

A Leire Díez la nombraron en 2022 directora de Filatelia de Correos. Yo en su lugar no habría pegado ni sello. Si acaso, me hubiera dedicado a imaginar nuevas y bonitas series filatélicas: ¡Jueces de España! ¡Amnistías del mundo! ¡Ganadores del televoto de Eurovisión! Sin embargo, Leire no se conformó y al parecer simultaneó ese cargo con investigaciones profundísimas que tal vez pronto veamos publicadas en el New York Times o en El Plural. Admiro mucho a los periodistas de raza. Siempre me siento pequeñito y perezoso cuando me topo con ellos. Los veo moverse de un lado a otro, hacer llamadas, escribir mensajes, dormir poco, participar en tertulias, asistir a reuniones, bucear en las cloacas. A Leire sus enemigos le llaman fontanera por malmeter, pero lo que está haciendo ella con la UCO es lo que hacía Kapucinski con Idi Amin, así que seguramente acabará recibiendo el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.