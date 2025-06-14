La diferente salud de las mujeres

Creado: Actualizado:

Abordar de manera adecuada la salud de las mujeres requiere tener en cuenta las diferencias sociales y las desigualdades biológicas con respecto a los hombres. El conocimiento científico se ha basado hasta no hace muchos años en una única biología y ha tomado como referencia la de los hombres, sin hacer distinciones en los programas de salud pública. Eso está cambiando con los años, pero en la historia de la ciencia hay evidencias de investigaciones que han interpretado la biología y el comportamiento de la naturaleza bajo la lógica del pensamiento imperante en un momento histórico, impuesto por los hombres. Ahora nadie pone en duda que los síntomas de un infarto de miocardio son diferentes en los hombres que en las mujeres, una realidad desconocida hasta no hace muchos años.

La obtención y el tratamiento de datos desagregados por sexo, de los contenidos de registros, encuestas, estadísticas y otros sistemas de información médica y sanitaria es básico para la igualdad de oportunidades; como lo es también el fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres para la protección de su salud y para ello es necesaria la integración del principio de igualdad en la formación del personal sanitario.

El programa integral para la salud de las mujeres presentado ayer por el presidente de la Junta de Castilla y León es una necesidad social que atiende a las recomendaciones efectuadas por la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueven un sistema sanitario que integre la perspectiva de género, lo que implica la prestación de servicios que consideren las necesidades de salud específicas de las mujeres, una investigación con estudios clínicos testados tanto en hombres como en mujeres y la promoción de la igualdad de oportunidades entre el personal sanitario.

Mañueco anuncia «un programa completo» sanitario para mujeres de más de 50 años. Un proyecto que ayuda a reducir el impacto de las desigualdades si se lleva a cabo.

El presidente se reunió previamente con los autores y promotores del Libro blanco sobre salud y género, Patricia del Olmo y Marta Riesgo, presidenta y directora general del Observatorio de Salud; y Benito Berceruelo, y Juana Pulido, consejero delegado y socia de Estudio de Comunicación. El libro parte de la premisa de que «el mundo tal y como lo conocemos ha sido construido a partir de un relato histórico parcial, que ha prescindido del cincuenta por ciento de la población: las mujeres. En el ámbito de la ciencia, de la medicina y la investigación, esta brecha siempre ha sido flagrante y, a día de hoy, todavía nos preocupa especialmente». Citan «el infradiagnóstico, la hipermedicalización, la violencia obstétrica y el diferente impacto en la cronicidad" como las diferencias que pueden colocar a un lado o al otro de la línea que separa la salud de la enfermedad, el buen vivir del malvivir o "la vida de la muerte».

