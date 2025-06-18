El sirviente despechado

Creado: Actualizado:

Dos sombras negras planean sobre el futuro de Sánchez. Una es la presunta financiación ilegal del PSOE, ya apuntada a modo de «indicios reforzados» en el informe de la UCO que ha puesto al Gobierno contra las cuerdas. La otra es que, tras la mirada dormilona de Sánchez ante lo que ocurría delante de sus narices, hubiera un cómplice (activo por implicación o pasivo por indolencia culpable).

Atentos a las declaraciones ante el Tribunal Supremo del exministro José Luis Ábalos y su asistente personal, Koldo García, el próximo día 24, y de Santos Cerdán el día 25, para saber más respecto a las sospechas iniciales. Pero ya podemos elevar a conclusión definitiva que la desvergüenza y la apropiación indebida de dinero público formaban parte de las estructuras de poder sobre las que campean el Gobierno y el PSOE.

Son buenas razones para favorecer el proceso de saneamiento político y moral de dichas estructuras. Vale. No hay mal que por bien no venga ¿Pero nos percatamos de que la desvergüenza no ha aflorado gracias a los mecanismos represores del sistema sino a las rencillas entre los propios desvergonzados?

Eso es lo desalentador. Que el escandaloso caso de inmoralidad en la vida pública que afecta al Gobierno y al PSOE (misma superestructura y jefe) haya llegado a los ciudadanos en toda su crudeza por un ajuste de cuentas entre los inmorales. Entre pillos anda el juego. Son los audios furtivamente grabados por Koldo García los que han facilitado el trabajo de la Justicia y han generado el malestar de la ciudadanía.

Es la venganza del sirviente (escolta, chofer y asistente para todo). El síndrome del mayordomo despechado. Todo se desencadena a raíz de la caída en desgracia de Koldo («jefe, no me matéis, dadme algo para pagar la hipoteca y que mi hija pueda ir al colegio») cuando este empieza a ser investigado por la UCO. Y entonces Santos Cerdán se desmarca de su viejo amigo navarro —si te he visto, no me acuerdo—, que acaba detenido en febrero de 2024, aunque entonces ya se las ha arreglado para coleccionar unas cuantas conversaciones chivatas (finales de 2023) con el ya ex número tres PSOE (Cerdán), con el que comparte la acusación por presunta pertenencia a organización criminal.

Si no hubiera sido por el despecho de Koldo García, el primero en caer y el primero en darse cuenta de que también para los otros golfos se había convertido en un apestado, nos hubiéramos perdido los sórdidos detalles adheridos al historial de los tres tenores (Ábalos, Cerdán y el propio Koldo) en materia de mordidas y sexo recreativo de rango ministerial.

Y es que entre golfos también funciona el mantra del sálvese quien pueda, gracias al que hemos conocido un bochornoso capítulo de malas prácticas en lo más alto del Gobierno y del PSOE.