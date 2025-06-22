Creado: Actualizado:

Puestos a fantasear, el proyecto quizá se esconda en el pendrive que esta semana, durante el registro de su casa, quiso escaquear Ábalos escondido en las mallas de una actriz porno. Pero, a la espera de que la UCO desencripte los archivos, nos hemos tenido que conformar con las notas al margen del diario de sesiones del Senado. Ahí, descubrimos que Torneros no existe. No se asusten los vecinos. No deberán cambiar la dirección postal. La falta se debe al reconocimiento por parte del Gobierno de que, tras más de dos décadas de entretener al personal con la necesidad de estudios, no contemplan el traslado de los talleres de Renfe en los que se fundamentaba la plataforma logística y ferroviaria intermodal a la que fiaba el futuro León.

Tiene gracia que la primicia se haya dado en estas respuestas escritas, en las que se termina por reconocer lo que se niega en las ruedas de prensa y en las que ahora Antonio Silván se ha especializado en forzar al PSOE a que airee todo lo que él tapó en los años de gobiernos del PP. Esta suerte de expiación nos sirve al menos para desnudar las mentiras de los socialistas leoneses que ni siquiera se amparan en ese trampantojo que exhibieron en un plano hace tres años: un polígono industrial que, sin el componente ferroviario, no pasa de área para naves de reparto de Coca Cola. Pero ni eso. No habrá Torneros, pese a los esfuerzos de quienes lo proyectaron en sus aspectos territorial, urbanístico, medioambiental y ferroviario e, incluso, regularizaron la propiedad del suelo para que no hicieran negocio con el precio los buitres de siempre. Todo el trabajo estaba. Faltaban la voluntad política y la financiación. Entonces, llegaron los consejeros de Fomento de la Junta como Suárez-Quiñones con sus excusas de viabilidad y sus trabas por detrás, los ministros dinamiteros como Pepe Blanco, Ana Pastor y Ábalos, los líderes provinciales conniventes para dar coartadas como Tino Rodríguez y Cendón; mientras, en el Páramo de San Isidro de Valladolid, la idea se hacía talleres para completar el hurto del nodo ferroviario del noroeste. Torneros sólo estuvo en nuestra imaginación, donde lo instalaron todos ellos. Otra fantasía erótica patrocinada por los aficionados a Pornhub.