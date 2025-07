Otra ración de Rodiezmo

Creado: Actualizado:

Capitán, mande firmes, le gustaba decretar a Alejo sin ofrecer empeño en disimular el alma militronche que todo socialista lleva dentro y fluye a poco que le ponen delante la ocasión del mando en plaza, en ese papel de máxima autoridad que le permitió cobrarse la lealtad con los peines de Amilivia; con zapatos Yacaré también se ordena como Dios. La fuerza pública formada es tentadora. Igual que metáfora marina para blanquear el poder; el capitán se amolda a gusto del dramaturgo en el castillo de la personalidad que debe mostrarse firme mientras flanea como las natillas calientes. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, dieron en repetir como cotorras los alcaldes leoneses del raquetismo tardío mientras creían que invocaban el Invictus de Mandela y facturaban, sin saber, versos de Henley. Cosas de capitanes en apuros; como el gran capitán de ahora que, para que a la marinería no le falte de nada, ha vuelto a la dieta de Zapatero: una de Rodiezmo con patatas para servir a demanda a los comensales del festival de septiembre; y almagato y digestivos genéricos para una boda, que el puchero empacha más que las ruedas de molino. Marcos, capitán, también tuvo tela marinera. En las cocinas de leña del León que sacrificó la Unión Europea, la cazuela borbotaba toda la mañana, con la cobertera ligeramente inclinada sobre el morro de gocho que cocía encamado entre garbanzos y nabicol. El olor del puchero inunda las estancias igual que la patente de corso de la urna de la caja de cartón que espera llena de votos el día de las primarias. Oh, capitán, huele a puchero, para el tercer acto de la ópera florentina que se anuncia en la cartelera del palacio de Exposiciones, el desquite al PSOE de la mácula de la mano larga en la penitencia; para eso sí quieren a León; luego, que el hueco de la militancia más numerosa de la autonomía se llene con almirantes de Castilla, ya son rabietas de leonesistas reburdiones. Oh, capitán, mi capitán, del barco vikingo, del pirata cojo con pata de palo y manco en Lepanto, que ofrecía tarjetas de visita de la armada de su majestad, el rey, en Trafalgar; veremos lo que tardan en justificar que más se perdió en Cuba.