Cuando el calor impide dormir, arde el entendimiento y el amanecer se hace pared... o paredón. Malo es empezar la mañana fusilando. La tarde pedirá bombas. Y la noche, escuadrón de la muerte alante. Y así, de la mañana a la noche —y de la noche a la mañana-, nos convirtieron Torre Pacheco en Móstoles y clavaron en el cielo de la indignacion virtual un Bando exigiendo levantamiento nacional, esto es, nazional, ante la intolerable y chulesca invasión del invasor invasivo con la Internacional Invasora. Y al cabo se incendió todo horizonte con un solo lema: ¡¡Leña al moro hasta que aprenda el catecismo!!

Nada nuevo todo esto. Calor viejo y estragante el que nos enerva. Sopa cerebral antigua recalentada si alguien quiere ponerse guerrero, vocingleras y, al cabo (o al teniente), matamoros. Pero no tardando pasará todo este alboroto que el tonto asegura que ha montado el Gobierno para desviar foco de sus escándalos políticos que se nos quedan en llovido sobre mojao aburriéndonos su «ya visto»... para sentencia. Es mucho más entretenido y sugerente para cámaras y ánimos esta guerra torrepachequil con munición barata y de calibre para retacar tertulias o tracas ruidosas y polvoreras en las redes donde las palabras no tiene más función que la de premiarse toquisque con garrotazo en el cogote. Tinto de verano nos parece esa barrila. Botellón con botellazos. Y ya todos quieren en su pueblo o barrio unos chupitos de torrepachequila «La Estaca» y un espeto de hostias en vinagre con adoquinazo a los guardias por meterse donde nos les llaman «los nuestros». Hay motivo, dice el aburrimiento en bermudas y lo repite el matonismo aburrido. «Todos somos Torre Pacheco», largó en spray un cretino en Ponferrada, «aquí también hay moros que violan a nuestras hijas, apalean a nuestros abuelos y les sacan las mantecas a nuestros niños metiéndoles porros en los caramelos». A por ellos. Y ese franchute, un puto crío de grada del Olympique o del Peseyé, que vocifera a la cámara de la Sexta «¡Je suis Toguepachecó!», ¿qué red le pescó para venir a joder ahí lo que no logra follar en Benidorm, donde dijo estar de vacaciones con sus padres?...