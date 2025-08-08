Creado: Actualizado:

Hamas como Benjamín Netanyahu son los principales enemigos de la paz y quienes están boicoteando el camino hacia el fin del horror que se está viviendo en Oriente Medio. Ambos son las dos caras de la misma moneda porque Hamas teme por su subsistencia y Netanyahu intenta evitar terminar sentado ante un tribunal algo que en mi opinión no podrá evitar y, algún día, será juzgado por el «cerco» que ha establecido en torno a Gaza provocando una hambruna que se está cobrando miles de muertos. Las escenas de aviones sobrevolando Gaza para lanzar alimentos es algo que permanecerá en la retina de todos aquellos que tengan un mínimo de vergüenza. Y sí, hay que felicitar a nuestras Fuerzas Armadas por haber participado en el lanzamiento de doce toneladas de ayuda humanitaria.

No puedo dejar de sorprenderme que no esté teniendo más recorrido la carta firmada por ex altos cargos del Ejército y de los Servicios de Seguridad de Israel pidiendo a Benjamín Netanyahu que ponga fin a la guerra. Una guerra que, dicen, fue una guerra de «defensa» ante los ataques terroristas del 7 de octubre, pero que ya ha dejado de serlo.

Donald Trump también ha «recibido» una carta de ex oficiales y pidiéndole que «pare» a Benjamin Netanyahu. Sin olvidar algo que la prensa occidental suele obviar: que buena parte de la sociedad israelí no ha dejado de salir a la calle pidiendo el gin de esta guerra y el regreso de los rehenes que aún permanecen en manos de Hamas. La mala noticia es que al parecer Trump no termina de decidirse a parar a Netanyahu. También me sorprende el escaso recorrido de la resolución aprobada hace unos días en la Conferencia por la Paz en Oriente Medio organizada por Naciones Unidos. No podemos engañarnos: la paz solo se puede conseguir, además de por la voluntad de palestinos e israelíes, con el respaldo de países como Egipto, Jordania, Catar, Arabia Saudí... y sin duda alguna de Estados Unidos.

Creo que para que la paz sea posible es necesario apoyar la resolución de la Conferencia de Paz de Naciones Unidas y reforzar a la Autoridad Palestina para contribuir a que los dos pueblos se reconozcan y aprendan a vivir «pared con pared». Ser anti unos o anti otros no ayuda, sino que ahonda la división. Se trata de empujar en una sola dirección: la paz y hoy por hoy tanto Netanyahu como Hamas son los principales enemigos de la paz. Las dos caras de la misma moneda.