Como el señorito Curro

Los que vemos La promesa sabemos que la movilidad laboral es habitual.

La doncella personal puede pasar a ser ama de llaves; el ama de llaves, criada; el cocinero, lacayo, y hasta un señorito, lacayo también.

Carmen Ninet, mujer de José María Ángel, es personal laboral fijo de la Diputación y no consta proceso de funcionarización. Su puesto de subdirectora del MuVIM es A1. Puesto de libre designación del que se le puede cesar motivándolo.

No cuenta con la titulación universitaria para ese cargo. La Diputación cree que no dispone ni del de Bachillerato.

Leo que esa Diputación de Valencia, gobernada en estos momentos por el Partido Popular, se dispone a degradarla a ordenanza. ¿Pero esto qué es? ¿La parada de los monstruos y Ninet, Cleopatra?

La duda de los servicios jurídicos es si los nueve años como alto cargo le permiten consolidar derechos.

Así, tendrían que ofrecerle otro puesto con el mismo sueldo.

Espero que sí, que esto se va pareciendo cada día más a una venganza de La promesa.