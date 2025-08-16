Nada que hacer

Creado: Actualizado:

Siega el fuego el alma verde de los montes y sus cenizas amortajarán su vida algunas décadas, pero son vidas humanas y los modos de vida rural que devora de cuajo lo que convierte la tragedia en drama gigantesco e inconsolable. ¿Qué decir a la gente de los dos voluntarios que cayeron en la palangana del pretor Mañueco de toga cándida?... No hay consuelo. Y si esas llamas vinieron de un incendiario, ¡maldito él y toda su puta raza!, ¡que el sueño le huya de todas las noches que le resten voceando el eco del crimen en su conciencia podrida!... Pero se hace fácil y urgido culpar al pirómano fantasmal que campe impune en tanto vacío rural. Y aunque es cierto que el 80% de los incendios forestales es de origen humano (¿de origen divino el resto?), no son tantos los pirómanos paridos por malicia envenenada, interés mezquino, locura vengativa, paranoia de solitario envilecido... y ahi comparecen esa anciana gallega que está detrás de cinco incendios a falta de prueba definitiva o ese bombero detenido en Ávila por querer ampliar negocio y contrata... Lo demás, la causa grande, son tareas agrícolas, maquinaria peligrosa, negligencias, fuegos temerarios, ese tonto de Filiel lanzando bengalas, las chispas de ese tren a Galicia que sembró fuego en Zamora, un rayo, causas fortuitas... y todo ello atizado por las condiciones extremas que este año trajo al campo una primavera preñada en lluvias haciendo denso y alto el herbazal... o expandiendo matorral a pie de bosque para que corra el fuego sobre pólvora si además viene el verano más cálido de la historia haciendo yesca todo lo vegetal. Y ante esto, poco o nada se puede hacer; el fuego gigante nos seguirá ganando, nadie se engañe. Sin embargo, Feijóo tiene también palangana-argumentario viendo sólo pirómanos y terrorismo medioambiental... y que el Gobierno tiene la culpa, cuando terrorismo es el abandono de nuestros montes de inútil renta maderera, la falta de empleo forestal que fije gente en los pueblos, el gobernar lo rural desde lejanos despachos, los interesados maestrillos cada cual con su ecolibrillo... y no invertir donde quedan cada vez menos votos, teniéndolos además cautivos.