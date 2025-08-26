Crímenes de aprovechamiento

Creado: Actualizado:

Si se bombardea un hospital es seguro que caerán sanitarios y pacientes, pero en Gaza es otra cosa, pues allí la calculada perversidad de los que bombardean parece haber ideado una suerte de crímenes contra la humanidad de aprovechamiento: Se trata de aprovechar la presencia en el hospital de periodistas haciendo su trabajo para, con la misma bomba, quitar de en medio a los que dan testimonio de ese horror. Así, en el último bombardeo a un hospital, ayer mismo, el genocida ejército de Israel liquidó a tres informadores, uno de Reuters y dos de Al Jazeera, a tres periodistas que desde el infierno en la tierra se suman a la lista de los más de 200 profesionales asesinados por la horda. En realidad, no fue una, sino dos bombas las que cayeron con precisión impecable sobre el hospital Nasser, en Jan Yunis, el único que en Gaza mantiene, aunque muy en precario, las constantes vitales: la primera impactó contra el cuerpo del edificio, y la segunda cuando llegaban las ambulancias con víctimas de otras masacres de civiles. El Nasser es uno de los cinco que de los 39 que funcionaban en Gaza se mantiene operativo, y acoge, o acogía, a los heridos que ya no pueden ser atendidos en ningún otro.

Entre las más de 15 víctimas del ataque de ayer se encontraban algunos de los heroicos sanitarios que luchan sin descanso contra la muerte con medios de fortuna o sin medios ningunos, y esos, como los periodistas reventados, también ingresan en una lista terrible, la de los 1.400 sanitarios asesinados por ese ejército que libra una guerra contra ancianos, mujeres, niños, médicos y periodistas. Todas las listas de ese genocidio ante el que los gobiernos del mundo asisten impávidos están llenos de números: 64.000 civiles muertos, unos 100.000 severamente heridos, 1.500.000 desplazados, 1.400 sanitarios, 200 periodistas... Pero no son números, y aún así, aumentan cada día como si lo fueran. Del hospital Nasser de Jan Yunis se suman los colegas víctimas de esa especie de crímenes de aprovechamiento.