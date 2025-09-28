Homenaje al héroe en la Tebaida

Creado: Actualizado:

Pueblos de la zona berciana de La Tebaida han convocado un acto que se celebrará hoy en homenaje al brigadista de refuerzo Nacho Rumbao que falleció en acto de servicio cuando participaba en la extinción de un fuego en esta localidad leonesa. ‘La Tebaida contra el fuego’ es el grupo de trabajo que ha sido constituido por se encuentra constituida por Espinoso de Compludo, Montes de Valdueza, Compludo, Salas de Los Barrios, Lombillo de Los Barrios, Villar de Los Barrios, Palacios de Compludo, Carracedo de Compludo, Bouzas, Manzanedo de Valdueza, San Cristóbal de Valdueza, San Clemente de Valdueza, Peñalba de Santiago y Valdefrancos.