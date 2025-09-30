El paro tiene edad

Creado: Actualizado:

Es bastante difícil saber cuántos parados hay en España. Tan complicado como llegar a conocer cuantos cientos de asesores ha nombrado este Gobierno para que les aconsejen a los ministros, les orienten, o les hagan saber los peligros de determinadas medidas que pueden concluir en un desastre. En el Gobierno de la Transparencia este es un asunto oscuro, tanto como el número total de parados reales, auténticos, de verdad. Esta dificultad se basa en que la ministra, Yolanda Díaz, quitó de las estadísticas a casi un millón de parados, creando el contrato fijo-discontinuo, donde un trabajador, con ese tipo de contrato, se considera que tiene empleo, aunque sólo trabaje seis meses al año. A pesar de este ingenioso método para manipular las estadísticas, y poder presumir —sin necesidad de acudir al señor Tezanos y sus comentadísimas encuestas— somos uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de paro juvenil, porque uno, de cada cuatro jóvenes, ni trabaja, ni estudia. El casto no es bueno, pero nos consolábamos pensando que los jóvenes tienen toda la vida por delante y, conforme pase el tiempo, encontrarán trabajo. Vamos, que en nuestro país, de tener trabajo, los únicos que parece que están más tranquilos son los ciudadanos que se encuentran en la horquilla de los 25 a los 49 años. Si tienen 24, o menos, les llega el mordisco del 25% del paro, y si han cumplido los cincuenta, y lo han despedido, ya sabe que el edadismo está en marcha y, a las empresas, contratar a alguien con experiencia, pero que ya tiene cincuenta años, les debe parecer muy arriesgado. O sea, que se alarga la esperanza de vida, se alarga la edad de jubilación hasta los 67, pero la vida del que ha cumplido los cincuenta —o no ha llegado a los 25— será larga pero con ingresos limosneros. Si usted, paciente lector, es mayor de 24 años, pero no ha llegado al medio siglo, y vive en España, le felicitamos, porque está en la edad de menores sustos laborales, y fuera del grupo de los tres millones y medio de parados, que calculan, algunos sindicatos, que hay realmente en nuestro país.